Körfez vapurunda ilkyardım eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Dünya İlkyardım Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında Körfez vapurlarıyla seyahat eden yolculara ilkyardım uygulamalarına ilişkin eğitim verildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in pandemi öncesi dönemde kurduğu Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü’nün İlkyardım Birimi tarafından İzdeniz A.Ş. vapur hatlarında ilkyardım bilinçlendirme ve tanıtım çalışmaları yapıldı.

Yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde ve Konak, Pasaport, Karşıyaka ve Bostanlı hatlarında yolculuk süresince verilen eğitimlerde ilkyardımın önemine dikkat çeken uygulamalara yer verildi. Yaşam kurtaracak bilgilerin sunulduğu eğitimler yolculardan büyük ilgi gördü.

İlkyardım hayat kurtarır

Ölümcül vakalarda hastanın 5 dakika içinde hastaneye ulaşması durumunda kurtulma şansının %70 olduğu, 25 dakika içinde hastaneye ulaşıldığı takdirde bu oranın %50’ye düştüğü,sürenin bir saate uzaması durumunda ise hastanın kurtulma şansının sıfıra yaklaştığı bilgisi eğitimlerde yolcularla paylaşıldı. İlkyardım eğitmenleri afetlerde ve acil durumlarda, ilkyardım uygulamalarını etkin bir şekilde, zamanında ve doğru uygulayabilen kişi sayısının artmasının, ölüm ve sakat kalma durumlarını aynı ölçüde azaltacağını anlattı.

2003 yılından bu yana her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi günü Dünya İlkyardım Günü olarak 188 ülkede kutlanıyor. İzmir’de ilkyardım hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında dijital ekranlarda yayınlanan ilkyardımın önemini anlatan videolar ve şehrin çeşitli noktalarında asılan afişler aracılığıyla özellikleağır ve tehlikeli işlerde çalışanlarilkyardımcı olmaya davet edildi.



