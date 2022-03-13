'Kumru'lar artık İYTE'de de hizmet verecek!

Karşıyaka Belediyesi'nin ilçe belediyeleri arasında bir ilke imza atarak hayata geçirdiği elektrikli scooter Kumrular, Karşıyaka'dan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin de kullanımına sunuldu. Kumrular artık İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yerleşkesinde de hizmet verecek

Sürdürülebilir, çevreci aynı zamanda güvenli ulaşım için tercih edilen ve Karşıyaka'da vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Kumru'nun İzmir İYTE'deki ilk sürüşleri Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Tugay ve Rektör Baran Kumru'yu kullanarak bir kez daha test etti. Sürüşlere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Tanoğlu ve İYTE Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Serhan Özdemir, Karşıyaka Belediyesi İştiraki Kent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Önder Koç, Kent A.Ş danışmanı Hakan Barçın ve Kordelyon A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Memiş de katıldı. Öğrencilerin de ilgiyle takip ettiği test sürüşleri renkli anlara sahne oldu.

ÇEVRE DOSTU ULAŞIM

Yerleşkenin farklı noktalarında hizmet verecek elektrikli scooterların açılış ve dakika başı ücretleri 1 TL olarak belirlendi. Fosil yakıt tüketmeyen çevreci scooterlar, tek kişilik olduğu için trafik problemi de yaratmayacak. 500 wattlık motor gücüne sahip scooterlar 55 kilometrelik menzil sunuyor. Bataryadaki gücün azalması halinde ilgili kişilerce batarya yenisi ile değiştiriliyor.

NASIL KULLANILIYOR?

Kısa mesafeli ulaşım için Kumru'yu tercih etmek isteyen öğrenci, akademisyen ve personellerin uyumlu cep telefonlarına 'Kumru' isimli uygulamayı indirerek bir kullanıcı profili oluşturması gerekiyor. Uygulama kullanıcılara yakınlarındaki scooterların konumunu ve batarya durumunu gösteriyor. Scooterın yanına gelen kullanıcı üzerindeki QR kodu okutarak kilidini açıyor ve sürüş başlıyor. Kullanım sonunda yine aynı uygulama üzerinden sürüş tamamlanıyor. Scooter park edilip kilitleniyor. Sürüşün tamamlanabilmesi için park edilen scooterın fotoğrafı çekilip uygulamaya yükleniyor.

