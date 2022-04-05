Kuraklık yaşayan Kars'a İzmir'den 105 ton tohum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kars’ın Susuz ilçesinde kuraklık nedeniyle afet boyutuna ulaşan tohum krizinin yaralarını sarmak için 105 tonluk arpa ve buğday tohumu desteği sağladı. Başkan Tunç Soyer “Tohum krizinin depremden, yangından farkı yoktur. Gün, dayanışma günüdür” dedi. Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ise “Çiftçilerimizin toprağa ekecek bir avuç tohumu yoktu. Bu dayanışma çok önemli, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla tarımsal dayanışma büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklık nedeniyle Kars’ın tarımsal üretim alanlarında meydana gelen ve afet boyutuna varan zararlarla mücadele için Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur’un başlattığı Tohum Destek projesine katılarak 105 ton arpa ve buğday tohumu gönderdi.

Başkan Tunç Soyer, tohum yardımını geçtiğimiz ayki İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne acil koduyla getirmişti. Soyer’in Meclis’te yaptığı çağrıyla ilçe belediyelerden de 25 tonluk destek sağlanacak.

“Desteklerin el birliğiyle büyümesi lazım”

İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha çok hisseder hale geldiğini söyleyen Başkan Soyer “Yaşadıklarımız sadece bir başlangıç. Bu nedenle hep birlikte mücadelede daha kararlı olmak zorundayız. Güvenli gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe zorlaştığı bu günlerde, Kars başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde ekonomik krizle mücadele eden çiftçimiz tohum üretme zorluğu yaşıyor. Tohum fiyatlarındaki artış nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Bu desteklerin el birliğiyle büyümesi lazım. Anadolu’da yaşanan tohum krizinin depremden, selden, yangından farkı yok. Tıpkı depremde olduğu gibi kuraklıkta da yaraları birlikte saracağız. Gün yine dayanışma günüdür” ifadelerini kullandı.

“Çiftçimizin ekmesini sağlayacağız”

Başkan Tunç Soyer’e teşekkür eden Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ise iki yıldır kurak bir mevsim geçirdiklerini söyleyerek “Çiftçilerimizin toprağa ekecek bir avuç tohumu yoktu. Bu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimizle görüştük. Tunç Başkan girdi fiyatları arttığı için üreticinin çok zor durumda olduğunu vurgulayarak yardım edeceğini söyledi. Alım yaparak Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla destekte bulundular. Biz de bu tohumları sözleşmeyle çiftçilerimizin ekmesini sağlayacağız” dedi.

“Tohum desteği göçe engel olacak”

ohum ve diğer girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle bu desteğin önemine dikkat çeken Yantemur, şöyle devam etti: “Halkımız hem kendi ihtiyaçlarını hem hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu göçün önünde de bir engel olacak. Çünkü insanlar burada kendini ve hayvanını besleyemediği zaman ister istemez İstanbul’a, İzmir’e, büyükşehirlere göç etmek zorunda kalıyor. Orada da bu kez başka bir soruna neden oluyor. Onun için bunun yerelde çözülmesi lazım. Bu dayanışma çok önemli. Kendi imkânlarımızla bunları yapamazdık. Destekte bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.”