Kutuplaştırıcı söylemler depremle yerle bir oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, günlük bilgilendirme toplantısında "Kutuplaştırıcı söylemler bu depremle yerle bir oldu ve bu krizi elimizden gelen en iyi şekilde yönettik" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili günlük bilgilendirme toplantısını bugün İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenledi. Başkan Soyer, enkaz kaldırma çalışmalarının sonuna gelindiğini, artık önceliklerinin evi yıkılan veya hasar gören ailelere başlarını sokacak bir çatı bulmak olduğunu söyledi. Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında 48 saat içindeki kira desteklerinin 20 milyonu aştığını ve boş durumdaki evinin kapılarını depremzedelere açan kişilerin sayısının ise 109 olduğunu dile getiren Başkan Soyer, Halkın Bakkalı aracılığıyla yapılan yardımlarla birlikte bu maddi destek rakamının 37 milyon TL’yi geçtiğini açıkladı.

Yardımseverlere teşekkür

Soyer, "Yüce gönüllük göstererek bu kadar büyük rakamları bağışlayan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hilton'da 380 odanın yanı sıra Uzundere'de kentsel dönüşüm kapsamında hazır olan 224, Gaziemir Semt Garajı'nın bulunduğu yerde ise 58 adet dairemizi depremzedelere hazırlıyoruz. Bir Kira Bir Yuva kampanyasında evini kullandırmak isteyen 109 kişinin de evlerini kontrollerini yaptıktan sonra bu sayıya dahil edeceğiz. Bu kampanya kapsamında verilen desteklerle birlikte 3 bin konuta yakın bir kaynağı şu ana kadar yaratmış oluyoruz. Ağır hasar gören, yıkılmış olan yapı sayısı 3 bin 920 olduğuna göre biz an itibariyle depremzedelerimizin dörtte üçünü başını sokacakları bir yuvaya kavuşturmuş oluyoruz" dedi.



En iyi şekilde yönettik

Yaşanan bu acıların tüm Türkiye'ye bazı şeyleri yeniden hatırlattığını, kutuplaştırıcı söylemlerin yerle bir olduğunu belirten Başkan Soyer, "Biz bu topraklarda acılarımızı da sevinçlerimizi de birlikte yaşıyoruz. İşte bu nedenle bizim meselemiz aynı havayı soluduğumuz bu kenti de birlikte yönetmek, tüm paydaşlarımızla, hükümetle, sivil toplumla, özel sektör ve medya ile eşgüdüm içinde hareket etmektir. Yaşadığımız son altı gün tam da böyle davrandık. Ve bu krizi elimizden gelen en iyi şekilde yönettik" diye konuştu.

TBMM dikkate almalı

Yerel yönetimlerin görevinin sadece kaldırım yapmaktan, çöp toplamaktan ibaret olmadığını yeniden hatırlatan Soyer sözlerine şöyle devam etti: "Bunun böyle olduğunu bu felaket gösterdi. İzmir depremi, Türkiye'nin yerel yönetim reformunu gerçekleştirmesi gereken biz yöneticilere bir uyarı niteliğindedir. Bu uyarı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ivedilikle dikkate alınarak bir yasal mevzuata dönüştürülmelidir. Artık kentsel dönüşümle ilgili zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi adil bir kentsel dönüşüm modeli uyguluyor. Ege Mahallesi, Örnekköy ve Uzundere’de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vereceğiz. İzmir’de refahı daha güvenli, daha konforlu konutlar ile artırmaya devam edeceğiz” dedi.