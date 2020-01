Lara'ya kulak verin!

Karşıyaka Belediyesi'nin Atık Değerdir sempozyumunda, Lara Saybaşılı'nın 'Biz çocuklar olarak, değerli atıkların denize ve toprağa karışmaması için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyor, herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz' sözleri büyük alkış aldı.

Karşıyaka Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Kent Konseyi; daha sağlıklı bir çevre ve daha yaşanabilir bir dünya için 'Atık Değerdir' başlıklı bir sempozyum düzenledi. 2 gün süren akademisyenler, çevre mühendisleri ve alanında uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleşen zirvede; atıkların kaynağında ayrılarak toplanması ve geri dönüşüm başta olmak üzere, çevre sorunları ve çözüm yolları konuşuldu. Karşıyaka Çocuk Belediye Başkanı Lara Saybaşılı'nın "Biz çocuklar olarak, değerli atıkların denize ve toprağa karışmaması için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyor, herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz" sözleri büyük alkış aldı.

Can çekişen bir dünya

Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde halka açık olarak düzenlenen sempozyumun ilk gününde açılış konuşmasını yapan Lara "Dünya dönüyor, içinde yaşadığımız bu gezegen her geçen gün biraz daha bizim çöplerimizle dolarak can çekişiyor. Eğer bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapmazsak, gelecek nesillerin güvenle yaşayacağı bir dünya var olmayacak. Hepinizin hatırlayacağı gibi, Pasifik Okyanusu derinliklerinde bir kıta büyüklüğünde çöp yığını tespit edildi. Bu insanoğlunun eseridir. Biz çocuklar, bize bu çöp kıtasıyla yaşayacağımız bir dünya bırakan sorumlu kişi, kurum ve politikaları kınıyoruz. Ancak henüz çok geç değil. Yapabileceklerimiz var. 'Kendi başıma ne yapabilirim ki, benim tek başıma bir şey yapmam fark yaratmaz' gibi yargıları kırmak zorundayız. Bizler kentimizin çocuklarını temsilen, her birimizin domino taşları gibi diğerlerini etkileyerek büyük sonuçlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Ailelerimiz, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte, geri dönüştürülebilir atıkları evlerimizde ayırarak, bu atıkların denizlere ve toprak altına karışmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildiriyoruz" dedi.

Daha az tüketim

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da konuşmasında şunları kaydetti: "Atık yönetimini, atığın bir değer olduğunu ve atığın değere dönüştürülmesi ile ilgili yapılabilecekleri konuşmak için buradayız. Sevgili Lara'nın konuşması ve 'Bu tabloya neden olan insanları kınıyorum' sözleri çok doğru. Ne yazık ki hem ülkemizde hem de dünya genelinde çevre konusunda kınanmayı hak eden uygulamalar yapılıyor ve bu tablo gittikçe daha da kötüleşiyor. Hepimizin çevreye ve dünyamıza karşı sorumluluğu var, yapılabilecek çok basit şeyler var. En önemlisi daha az tüketmek ve daha az çöp üretmek. İki mahallemizde başlattığımız atıkları kaynağında ayrıştırma ve toplama sistemini aksatmadan bütün Karşıyaka'ya yayma konusunda çok kararlıyız. Bir anda mükemmel sonuçlara ulaşılamıyor ama birlikte çalıştığımız atık dönüşüm firması ile birlikte sorunları çözeceğiz. Bu mesajın ulaştığı herkesten rica ediyorum. Lütfen bireysel yaşamınızda ve çevrenizde insiyatif alın, ülkemizi ve dünyamızı kurtaralım. Bu sempozyumun gerçekleşmesi için büyük emek harcayan Meclis Üyemiz Saadet Çağlın'a, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay'a, Çevre Müdürümüz Aylin Eroğlu'na, Kent Konseyi Başkanımız Selman Boyacıoğlu'na ve tüm katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum."

Sağıklıklı kentler çalışması

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar da "15 yıl önce kurulan Sağlıklı Kentler Birliği, çalışma konusu kent sağlığı olan, ulusal ölçekte bir belediyeler birliğidir. Üye belediye sayımız da 74'e ulaştı. Birliğimizin adından dolayı birliğimize üye olan belediyelerimizin sağlıklı kent unvanı aldığı düşünülmekte çoğu zaman. Aksine kentlerimizin sağlığını, kentlerimizin sağlık göstergelerini iyileştirmek için neler yapılmalı sorularını sormaktayız. Bu sempozyumda yapılacak sunumlar ve değerlendirmeler, birlik olarak yapacağımız çalışmalara da yön verecektir. Düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.