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Leylekler Efes Selçuk semalarında

Baharı müjdeleyen leylekler Efes Selçuk semalarında görülmeye başlandı

Leylekler Efes Selçuk semalarında
01 Mart 2021 Pazartesi 16:35

Efes Selçuk, leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan bir bölge olmanın yanında, sulak ve bataklık alanlar açısından elverişliliği, kent genelinde gürültü kirliliğinin olmaması sebebiyle de leylekler için önemli bir beslenme ve barınma noktası olarak yer alıyor.
Tarihi ve kültürel değerleriyle olduğu kadar doğal zenginlikleriyle de dikkat çeken bir kent olan Efes Selçuk’ta leylekler kent sembollerinden biri olarak biliniyor.  Sayıları yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte Efes Selçuk’ta önemli bir leylek popülasyonu varlığını sürdürüyor.
Efes Selçuk Belediyesi leyleklerin kentteki varlığı için koruma çalışmalarına da devam ediyor. Leylek yuvalarının bakımını her yıl hassasiyetle gerçekleştiren Efes Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bu yıl da çalışmalarına devam edecek. Leylek yuvalarının bakımı kapsamında, leyleklerin getirdiği naylon, ip vb. çöplerin temizliği yapılarak özellikle yavru leyleklerin bu materyallerden zarar görmesinin önüne geçiliyor.

Leyleklerin baharın müjdecisi olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel;  “Memleketimiz Efes Selçuk’a bahar geldi. Bunu leyleklerimizin gelişinden anlıyoruz. Efes Selçuk’lu leylekler şimdi semalarda uçuyorlar. Baharın müjdecisi olan leyleklerimizi selamlarken, 2021 yılının olabildiğince huzurla, olabildiğince bereketle ve tüm güzellikleriyle geçmesine dair umutlarımızı bir kez daha baharla yeniliyoruz” dedi.

Etiketler; #efes selçuk belediyesi #leylek
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