Mahkûm yakınlarından af çağrısı

İzmir'de, basın açıklaması yapan 5 mahkûm yakını, MHP'nin meclise 1 yıl önce sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesini istedi.

Mahkûm yakınlarından af çağrısı
22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:31

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen 5 mahkum yakını, MHP'nin yaklaşık 1 yıl önce TBMM Başkanlığı'na sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesi amacıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan mahkûm yakınlarından Şeyda Nur Köle, şunları kaydetti:

"Yargı reformu paketinde yargılama, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konularda adil yargılanmadığını ve yüksek ceza aldığını düşünen mahkumlar gerekli ve zorunlu düzenlemenin yapılmasını beklemekteyiz. MHP'nin bir yıl önce dillendirdiği ve TBMM'ye sunduğu teklif kamuoyunda büyük beklenti oluşturmuştur. Kader mahkumlarıyla ilgili yargısal düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşmasını, başta MHP olmak üzere diğer partilerin de destek vereceklerini açıkladığı ceza indiriminin kanunlaşmasını istiyoruz."

Grup, açıklamanın ardından sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla eyleme katılmayan mahkûm yakınlarına tepki gösterdi ardından dağıldı.

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