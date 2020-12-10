Mavişehir’e Doğa Parkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması projesi kapsamında, kuşların gözlemlenebildiği koruma alanı dışındaki Mavişehir sahilini de Flamingo Doğa Parkı’na dönüştürmek için çalışmalara başladı

Mavişehir’de su taşkınlarını sona erdirecek Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu alanı Flamingo Doğa Parkı’na dönüştürmeye hazırlanıyor. Bostanlı Balıkçı Barınağı’ndan başlayan ve kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini içine alan sahil bölgesinde oluşturulacak Flamingo Doğa Parkı, bölgedeki kuş popülasyonu için yeni yaşam alanları yaratırken kentlinin de doğayla bütünleşmesini, kuş türlerini yakından gözlemlemesini sağlayacak. 135 bin metrekare alanda tasarlanan Flamingo Doğa Parkı’nın 2021 yılı yaz aylarında hizmete girmesi hedefleniyor. Projenin ayrıntılarını paylaşmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Mavişehir sakinleriyle bir araya gelerek fikirlerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak’ın da katıldığı toplantıda uygulama projesine geçilmeden önce yurttaşların Flamingo Doğa Parkı ile ilgili fikirleri alındı.

Deniz içi doğa dersliği

Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması projesi kapsamında hayata geçirilecek Flamingo Doğa Parkı ile kentlinin Gediz Deltası hakkında bilgi sahibi olması, bu bölgeyi deneyimlemesi yoluyla koruma-kullanma bilincine sahip olması hedefleniyor. Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan kıyı tahkimatı arkasında alanın doğal dokusunu oluşturan tuzcul sulak alanlar, proje kapsamında kontrollü olarak yeniden oluşturulacak. Bölgedeki kuş popülasyonu için de önemli yaşam alanları yaratılacak. Yurttaşları doğa ile buluşturacak doğa parkında ziyaretçi merkezi, deniz içi doğa dersliği, ahşap platformlar, tuzcul sulak alan düzlükleri, kuş gözlem kuleleri, kuş tünekleri gibi üniteler yer alacak. Ayrıca alanda alternatif ve seyir amaçlı bisiklet yollarının yapılması planlanıyor.

Doğa bulmacaları tasarlanacak

Flamingo Doğa Parkı’nı ziyaret edenler için her yaş grubunun oynayabileceği doğa bulmacaları tasarlanacak. Ziyaretçilerin Gediz Deltası’nda yer alan biyolojik çeşitlilik, doğal zenginlik ve kültürel miras hakkında bilgi edinmesi, çevresine dair farkındalık geliştirmesi ve doğanın korunması konusunda bilinçlendirilmesi oyunlaştırılarak sağlanacak.

Balıkçı Barınağı’na kuş gözlem ünitesi kuruldu

Projenin ilk etap çalışmaları kapsamında Bostanlı Balıkçı Barınağı’nın çıkışına Flamingo Doğa Parkı Bilgilendirme Noktası kuruldu. Gölgelikli toplanma ve oturma alanında 10 adet bilgilendirme panosu bulunuyor. Bu panolarda Gediz Deltası hakkında genel bilgiler, deltanın oluşumu, bölgede yaşayan kuşlar, lagünler, kıyı bataklıkları, deltanın sahip olduğu biyoçeşitlilik, deltada balıkçılık, sazlıklar, Üçtepeler ve balıklar konu başlıklarında bilgilendirmeler yer alacak. Bu ünite aynı zamanda delta boyunca yapılacak kuş gözlem aktivitelerinin buluşma ve başlangıç noktası olacak. Ayrıca balıkçı barınağının içerisinde “Kuş Gözlem Ünitesi” oluşturuldu. Gölgelikli gözlem alanı ve oturma yüzeylerinin yer aldığı ünitede bu bölged e gözlemlenebilen Pelikan, Martı, Sumru, Batağan, Karabatak, Flamingo ve Sakarmeke türleri ile ilgili bilgilendirme panoları yer alacak.

Çok önemli bir alan

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay projenin bölgenin doğal dokusunu geri kazandırmayı ve insanları doğal yapıyla buluşturmayı hedeflediğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklama ise şöyle oldu: “Burası, bir metropolle bu kadar iyi bir sulak alanın kesiştiği yegâne bölge. Ekolojik ve ekonomik olarak çok önemli bir alan. Bölgeye 1998 yılında RAMSAR statüsü verildi, 2000 yılında da doğal sit alanı ilan edildi. İzmir’e yakın olmasına rağmen bu alanın önemi geç fark edildi. Bölgenin kâğıt üzerinde yasalarla korunması yeterli değil. İnsanların bu alanı tanıması, değerini bilmesi gerekiyor. Niye sulak alana ihtiyacımız var sorusunun cevabı önemli. Gediz Deltası olmasa Körfez’de balık çeşidi bu kadar fazla olmaz, yani bu canlılık olmaz. Türkiye’nin tuz üretiminin üçte biri bu bölgeden karşılanıyor. Çok sayıda kıyı balıkçısı geçimini buradan karşılıyor. Bu nedenle Gediz Deltası ve Flamingo Doğa Parkı, Yaşayan Parklar projesinin odak noktalarından biri.”

Ortak akıl çağrısı karşılığını buldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli bir kent yaratmak için tüm Türkiye’ye yaptığı İzmir Zamanı ortak akıl çağrısı karşılığını buldu. Kampanyaya iki hafta içinde Türkiye’nin her yerinden 111 proje önerisi ve 150’nin üzerinde gönüllü katılım başvurusu yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmediği bir hayat kurgulamak ve dirençli bir kent yaratmak için 26 Kasım’da İstanbul’dan tüm Türkiye’ye yaptığı düşünce ve üretim meydanı oluşturma çağrısı yanıt buldu. İzmir Zamanı ortak akıl çağrısına doğayla barışık, özgür ve uyum içinde bir yaşamı İzmir’den başlayarak inşa etmek isteyen girişimcilerden iki hafta içinde 111 proje önerisi geldi. Türkiye’nin her yerinden gönderilen proje önerilerinde tarımdan bilişime, şehircilikten sanata kadar yaşamın tüm alanlarında yenilikçi fikirler yer alıyor. Kampanyaya ayrıca 150’nin üzerinde gönüllü katılım başvurusu da yapıldı.

Bağımsız kurul değerlendirecek

İzmir Zamanı fikirleri, İzmir’in kurumsal paydaşlarından oluşan bağımsız ve gönüllü bir kurul tarafından İzmir Vakfı internet sitesindeki kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Vakıf, uygulamaya değer görülen fikirleri İzmir’deki en uygun taşıyıcı kurumlarla buluşturacak ve uygulama sürecini destekleyecek. Fikrin uygulanması için gereken kaynak, projenin taşıyıcılığını kabul eden kurum veya kurumlar tarafından fikir sahibiyle birlikte geliştirilecek.

Tüm yaşamı birlikte tasarlayalım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 26 Kasım’daki İzmir Zamanı buluşmasında “Yaşam hakkının güvence altında olduğu bir şehir iklimi yaratmak için İzmir’de bir düşünce meydanı oluşturalım. Bunu tüm Türkiye'ye taşıyalım. Yalnızca binalarımızı; park ve caddelerimizi değil; ticareti, tarımı, turizmi, kültür-sanatı, yaşamın tüm alanlarını birlikte tasarlayalım” demişti.

Haluk Bilginer seslendirdi

İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yapılan İzmir Zamanı tanıtım filmini, İzmirli tiyatro ve sinema sanatçısı Haluk Bilginer seslendirmişti. İzmir’in 8 bin 500 yıllık mirasını günümüzle bütünleştiren film, tarih boyunca sayısız felaketi atlatmayı başarmış İzmir’in kalıcılığına vurgu yapıyor.İzmir Zamanı ortak akıl çağrısına katılmak ve daha fazla bilgi almak için izmirvakfi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.