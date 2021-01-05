Meclis binası projesi kuruldan geçti

Konak Belediyesi’ni, Alsancak Liman arkası bölgesinde yer alan tarihi binanın restore edilmesi ile uzun zamandır beklenen meclis salonuna da kavuşturacak olan restorasyon projesi Koruma Kurulunda onaylandı. Çok yakında ihalesi yapılacak olan proje ile tarihi bina hem belediye meclis toplantılarına hem de sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Gelişmekte olan Liman arkası bölgesinde yer alan, tarihi 1900’lü yılların başına uzanan Konak Belediyesi’ne ait taş binanın restorasyon projesi 1 No’lu Koruma Kurulundan onay aldı. Konak Belediyesi’nin mimar ekibinin titiz çalışması ile hazırlanan proje, bundan sonraki aşamada ihaleye çıkacak ve ihalenin de tamamlanması ile restorasyon çalışmaları hızla başlayacak. İçinde yer alacak meclis salonuyla birlikte birçok fonksiyonu da barındıracak olan bina, çok yönlü hizmet verecek. Tarihi dokusuyla ve taş duvarlarıyla sanat etkinlikleri için oldukça uygun bir atmosfere sahip olan tarihi bina resim, heykel sergileri gibi kentin kültür yaşamına renk katacak prestijli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Mimar kimliği ile hem binada yapılan teknik incelemelerde yer alan hem de projenin her aşamasını yakından takip eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dayanıklı, güvenli ve estetik değeri de olan tarihi bir yapıyı kente kazandıracaklarının altını çizdi. Meclis toplantıları için de kullanılacak olan binanın bulunduğu çevreyi de geliştirerek bir kentsel dönüşüm değeri de taşıyacağını ifade eden batur şunları söyledi:

“İzmir’de yaşadığımız deprem felaketinin ardından güvenli binaların önemi bir kez daha anlaşıldı. Biz Konak’ta kentsel dönüşüm yapmak için göreve seçildik. Kentsel dönüşümün de bina yıkıp yerine bina yapmaktan ibaret olmadığını, sosyal ve kültürel bir gelişimi de beraberinde getirmek zorunda olduğunu sürekli yineliyoruz. Liman arkasında yer alan bu tarihi binamız, kentsel dönüşüme tarihi de bir misyon kazandırıyor. Tarihi doku korunurken, bina yeni işlevi ile yaşayan bir yapı haline gelecek, bir yandan da bulunduğu çevreye değer katacak. Konak Belediyesi gibi güçlü bir kurumun, meclis toplantılarını kendisine ait bir binada yapması gücüne güç katacaktır. Ancak biz sadece meclis salonu değil, aynı zamanda bulunduğu bölgenin bir sanat merkezi haline gelmesini destekleyecek bir proje hazırladık. Sergilerin, söyleşi ve dinletilerin, sanat organizasyonlarının düzenlenebileceği, erişilebilir bir bina tasarladık. En kısa zamanda ihale sürecini de tamamlayarak restorasyonunu başlatacağız.”



