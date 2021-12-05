Medeniyetlerin buluşma noktası: İzmir

Turizm destinasyonların dünyada en iyi şekilde tanıtıldığı fuarlardan biri olan Travel Turkey İzmir Fuarı, sektörel kazanç fırsatlarının yanı sıra etkinlikleriyle de ön plana çıktı. Türkiye ve dünya turizmine ışık tutan söyleşilere katılan alanında uzman isimler, İzmir’in turizm alanında bir merkez üssü olduğu görüşünde birleşti

Tarih, kültür, inanç, gastronomi ve felsefe turizmi gibi alanlarda ön plana çıkan İzmir’in turizm potansiyeli, 15. Travel Turkey İzmir ile birlikte tanıtıldı. Fuar söyleşilerine konuk olan uzmanlar, İzmir’in dünya uygarlıklarına yön veren potansiyelinin tüm dünyaya duyurulması gerektiği görüşünde birleşti. Travel Turkey İzmir Fuarı, kentin nitelikli turizm anlayışı ve eylem planına yönelik faaliyetlerin tanıtıldığı uluslararası bir platforma dönüştü.

Dünya uygarlıklarına yön veren kent

Fuar süresince İzmir, Türkiye’deki destinasyonların tanıtımının dünyaya yapıldığı çatı bir kent olarak görülürken; aynı zamanda turizmde marka bir kent olduğunu kanıtladı. Dünyada pek çok uygarlığa aynı anda ev sahipliği yapan İzmir, çok renkli ve çok sesli yapısını günümüze kadar sürdürmesi ile dünya turizm profesyonelleri tarafından ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi öngörüsü ve kent paydaşları ile geliştirilen İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, 15. Travel Turkey İzmir Fuarı’nın önemli konularından biri oldu. “Uygarlıklara yön veren pek çok kavram, düşünce ve yaklaşımın İzmir’den dünyaya taşınması” fikrinden hareket eden turizm stratejisi, fuara yeni bir boyut kazandırdı. Kentin turizm faaliyetlerini öne çıkararak İzmir’in tarih, kültür ve gastronomi değerlerini ziyaretçilerle buluşturan İzmir Sokakları’nda 21 ilçe belediyesinin katılımının yanı sıra; “Visit İzmir”, “Cittaslow”, “İzmiras”, “İzmir Sinema Ofisi”, “Turuncu Çember”, “Başka Bir Tarım Mümkün”, “Terra Madre Anadolu İzmir 2022” gibi İzmir’in turizm faaliyetlerini destekleyen projeler tanıtıldı.

Smyrna kazı başkanları fuara katıldı

Moderatörlüğünü TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Üyesi Resmiye Dinlenmez’in yaptığı “İzmir; Erken Tarihi ve Arkeolojisi” konulu söyleşiye konuk olan Smyrna-Bayraklı Höyüğü Eski Kazı Başkanı, Ege Üniversitesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ile Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, İzmir’in tarihsel serüvenine yönelik önemli bilgiler verdi. Bütün çağlar boyunca İzmir’in, her zaman tercih edilen bir nokta olduğuna değinen Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, şunları söyledi:

“Tarih boyunca çekim merkezi olmuştur”

“Kültürel birikimler ve değerler üzerinden İzmir’de önemli bir uygarlık ve kültür atmosferi oluştu. Özellikle de M.Ö. 6. yüzyılda Orta Anadolu’nun kültürel yansımaları İzmir merkezli izler taşımakta. İzmir bugün doğuyla batının buluşma noktası, üç bin yıl önce de böyleydi. İzmir hep denizi sevdi. Hep denize ulaşmak istedi ve denizden de birileri geldi. Dolayısıyla ticaretin kalbiydi. Uygarlık yürüyüşü çerçevesinde baktığımızda çok erken dönemden itibaren Yahudilerin izlerini bu bölgede görüyoruz. Hristiyan cemaatleri de aynı şekilde. İncil’de adı geçen 7 kiliseler İzmir’dedir. İlk Hristiyan cemaatlerin burada tutunduğunu görüyoruz. Arap Müslümanlar, İstanbul merkezli yöneliyorlar ama İstanbul yolculuğunda mutlaka uğramak durumunda kaldıkları yerlerden bir tanesi Smyrna oluyor. Tüm dinler, bu güzel gökyüzü ve topraklar hep bu kıyı şeridini ifade ediyor. Akdeniz ticaretinin önemli bir noktası İzmir... Kadifakele yamaçlarındaki Smyrna antik kentinin buluntuları üzerinden Akdeniz’deki 31 ayrı kentle bağlantısı var İzmir’in. İnanılmaz bir iletişim ağı. Bu anlamda baktığımızda İzmir hep bir çekim merkezi. Doğu Akdeniz’in dört büyük limanından bir tanesi İzmir’dir. Bütün bunları çerçevelediğimizde İzmir hep bir çekim merkezi”.

“Medeniyetlere kucak açtığı kadar eşit şekilde ruhunda taşır”

Bütün Anadolu kıyılarında en erken tarihe sahip tek kent olduğunu belirten Doç. Dr. Ersoy, felsefeciler arasında dönemin en güzel kenti olarak tanımlanan İzmir’in potansiyelini vurgulayarak; “İzmir, medeniyetlere kucak açtığı kadar onları eşit şekilde ruhunda taşır. İzmir’de bütün kültürler hepsi aynı seviyede temsil ediliyor. Çok sesli, çok renkli bir kenttir İzmir. Anadolu’nun başka bir kentine gittiğinizde o bölgenin baskın kültürü yaşanır. Fakat İzmir’de eşitlik vardır. Sosyolojik yapımızla zaten Mardin’den Edirne’ye, Hatay’dan Balıkesir’e hepsi var ve hepsinden de eşit dilimler halinde. Biri daha fazla baskın değil. Bütün coğrafyalardan eşit şekilde bir kültürel dağılım var. Özünde her biri İzmirli… İzmir, her kültürden bir parça taşır kalbinde. İşte bu yüzden dünyadaki tüm medeniyetleri, kendilerinden birer parça bulmak adına bu kente davet etmeliyiz. Travel Turkey İzmir Fuarı’nın çok verimli bir davet olduğu inancındayım” dedi.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyada başka hiçbir belediyenin yapmadığı bir şeyi yapıyor”

İzmir’in, bütün insanlık için önemli bir yer olduğunu belirten Smyrna-Bayraklı Höyüğü Eski Kazı Başkanı, Ege Üniversitesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ise, şunları söyledi:

“İnsanlığın nereden nereye gittiğini düşünen ve ilgilenen kişilerin küçük bir araştırma ile hemen buldukları ve görmek istedikleri bir yer. Dünyadan bize gelen ziyaretçiler İzmir’de yaşayanlardan daha fazla. İzmir, antik dönemde de İyonya’nın en güzel kenti olarak biliniyor. İç Ege’nin ürünlerinin yayıldığı bir ticaret merkezi, antik çağda da böyleydi. Stratejik bir yer olduğu için 6500 yıldır insanların yerleşip liman olarak kullandığı bir yer. Buradan dünyaya açılmış insanlar. Bunu insanların daha rahat keşfedebileceği bir şekle getirebiliriz. İzmir, Lidya’nın limanı... Lidya, Bintepeler dediğimiz Anadolu’nun piramitlerine sahip. İyi pazarlanırsa aynı Mısır piramitleri gibi bir destinasyon olabilir. İçleri kazılmış mezarlar var orada. Karavanla tur atılabilir etrafında. Oraya gitmek için İzmir’e gelmek gerekiyor. Yani bir Akdenizli Lidya’ya ulaşmak istiyorsa önce İzmir’e gelmeli. Lidya’nın altın simlerle yapılmış parfüm kaplarından almak istiyorsa burayı keşfetmeli. Yaptığımız kazılarda saatten daha çok bu Lidya parfümlerini buluyoruz. Buradan gidiyordu çünkü tüm dünyaya. Bunu biz görüyoruz, insanlara gösterebiliriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyada başka hiçbir belediyenin yapmadığı bir şeyi yaparak 15 tane kazıyı destekliyor. Bu çok kıymetli… İzmir’in gizli kalmış tarihi ögeleri daha çok açığa çıkartılmalı. Tur operatörü arkadaşlarımızın da farklı destinasyonlara yönlendirme yapması gerekiyor. Travel Turkey İzmir Fuarı, kentin potansiyeline önemli bir katkı sunmuş”.