Menderes ışıl ışıl

Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Menderes ışıl ışıl
13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:38

Menderes Belediyesi tarafından ilçenin dört bir noktasında sürdürülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Fen işleri müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kemalpaşa, Gölcükler, ve Gümüldür mahallelerinde kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

Estetik görünüm

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ Kent estetiğini ön planda tutan çalışmalarımızla vatandaşımızın yanındayız. Fen işleri müdürlüğümüz tarafından Gümüldür, Gölcükler ve Kemalpaşa Mahallelerimizde sürdürülen kaldırım ve aydınlatma çalışmalarımızla ilçemize farklı bir güzellik katıyoruz. Menderes’in dokusuna uyan, ilçemizin çehresine güzellik katan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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