Menderes'te Bitkisel Atık Yağlar Toplanacak

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki bitkisel atık yağlar toplanarak geri kazanımı sağlanacak.

Menderes Belediyesi tarafından doğaya ve çevreye zararlı bitkisel atık yağların toplanarak geri kazanımının sağlanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında belediye ile Deha Bitkisel Atık Yağı Geri Kazanım A.Ş arasında protokol imzalandı. Bio dizel üretilecek. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Deha Bitkisel Atık Yağı Geri Kazanım A.Ş. Ege Bölge Müdürü Zekiye Seda Sönmez arasında imzalanan protokol ile ilçedeki tüm evsel yağlar muhtarlıklar aracılığıyla toplanacak. Evlerinde kullandıkları 5 litre ve üzeri evsel yağları muhtarlıklara getiren vatandaşlara da temizlik malzemesi hediye edilecek. Toplanan yağların geri dönüşümü ile bio dizel üretimi gerçekleşecek.

Doğamıza ve çevremize sahip çıkalım

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Çevre dostu belediye olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında atık bitkisel yağların toplanması için çalışma başlattık. Uygulama kapsamında toplanan bitkisel atık yağların geri dönüşümü ile bio dizel üretimi gerçekleşecek. 5 litre ve üzeri tüm evsel yağları muhtarlıklara getiren vatandaşlarımıza temizlik malzemesi de hediye edilecek. Vatandaşlarımız 444 28 45 Alo Atık Hattı'nı da arayarak destek alabilirler. Tüm vatandaşlarımızı uygulamamıza destek vermeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki 1 litre atık bitkisel yağ 1 milyon metreküp suyumuzu kirletiyor. Doğaya ve çevremize sahip çıkmak bizim elimizde" dedi.