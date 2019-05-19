Menderes'te fener alayı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayına katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında CHP Menderes İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen fener alayı renkli görüntülere sahne oldu. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da yer aldığı etkinliğe Menderesliler yoğun katılım gösterdi.

Menderes Anadolu Lisesi önünden başlayan fener alayında görsel şölen oluştu. Etkinlikte, meşaleler geceyi aydınlatırken, bando takımının marşlarına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Fener alayı, 19 Mayıs Stadı önünde son buldu.

100 yıldır aynı inanç

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük ateşinin 100'üncü yılını, umudun 100'ünü, gençliğin 100'ünü, Türkiye'nin 100'ünü Menderes'te coşkuyla kutladık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kapsamında CHP Menderes İlçe Örgütümüz tarafından düzenlenen fener alayına katılarak 100 yıl önceki inançla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bu anlamlı etkinlikte bizimle olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Ebediyete kadar sürecek

Atatürk'ün bıraktığı mirasın sonsuza kadar yaşatılacağını kaydeden Başkan Kayalar, " Ata'mızın kazandığı zaferi gençliğe armağan etmesi ve 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü, kendisinin Türk gençliğine olan güvenini ve inancını açıkça ortaya koyuyor. Türk gençliği de onun açtığı yolda, gösterdiği hedefte sonsuza kadar yürüyecek. Onun mirasının ebediyete kadar bekçisi olacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Bekçisiyiz

CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Candan da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı 100'üncü yılına yakışır şekilde kutladık. 100 yıl önce Samsun'dan başlatılan özgürlük yolculuğu 100 yıl sonrada ilk günkü azimle sürüyor. Bu yürüyüş bir asır değil ebediyete kadar devam edecek. Türk gençliği olarak Ata'mızın izinde sonsuza kadar yürüyecek ve onun kazanımlarının sonsuza kadar bekçileri olacağız" diye konuştu.