Menderes'te yeni başkan belli oldu!

CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından belirsiz süreyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından Menderes Belediyesi Meclis Üyeleri başkan vekili seçimini yaptı. Seçimde Kayalar’ın yerine başkan vekili olarak CHP’li Erkan Özkan seçildi

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesine yönelik yapılan ‘soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından belirsiz süreyle görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın yerine başkan vekili seçmek üzere Menderes Belediye Meclisi Üyeleri sandık başına gitti. Mustafa Kayalar ile belediye meclis üyesi Erhan Güleç’in görevden uzaklaştırılmasıyla meclis üye sayısı 15’e düşen CHP’nin başkan vekili adayı Erkan Özkan olurken 9 meclis üyesi bulunan Cumhur İttifakı ise ilk iki turda aday çıkarmadı.

Menderes Belediyesi Meclis Salonu’nda Meclis Birinci Başkanvekili Gürsel Rüzgar idaresinde gerçekleşen seçimin ilk turunda aday çıkarmayan Cumhur İttifakı’nın oylamada CHP’den istifa eden Mustafa Akın’a oy verdiği öğrenildi. İlk turda CHP’nin adayı Erkan Özkan’a 13 oy çıkarken, henüz aday olduğunu açıklamayan Mustafa Akın’ın isminin yazılı olduğu 8 oy pusulası çıktı. Toplamda 21 oy geçerli, 3 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci turda ise Mustafa Akın'a 9 oy çıkarken CHP'nin adayı Erkan Özkan 14 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Cumhur İttifakının adayı Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Cemil Az oldu. Son turda yapılan oylamada CHP’nin adayı Erkan Özkan’a 15, AK Partili Cemil Az’a ise 9 oy çıktı. Böylelikle üçüncü tur oylamada kullanılan oyların salt çoğunluğunu alan CHP’li Erkan Özkan belediye başkan vekili seçildi.