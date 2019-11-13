Menemen'de ıspanak ziyafeti

İstanbul ve değişik yerlerde meydana gelen ıspanak zehirlenmelerinden sonra zarar eden ıspanak üreticilerine destek için Menemen'de binlerce kişiye ıspanak yemeği dağıtıldı.

Çiftçilerin maduriyetini gidermek ve Menemen ıspanağının zehirli olmadığını göstermek için öncülük eden Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, "Dünyada ıspanak üretiminde dördüncü sıradayız. Menemen ıspanağı zehirli değildir. Ispanak tüketiminin önüne geçilirse ülkede sağlık sıkıntıları oluşur." dedi. Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, diğer oda başkanları, çiftçilerle birlikte ıspanak tüketiminin artması için yemek organizasyonu gerçekleştirdi. Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye borani adı verilen ıspanak yemeği ikram edildi. Ispanaktaki zehirlenme olaylarından sonra üreticilerle çalışma yaptıklarını belirten Karagöl, "Sürekli olarak ıspanak üreticisi arkadaşlarla birlikte toplantılar yaptık. Bu süre zarfında bir kısım ürünü imha etmek zorunda kaldık çünkü ürün kartlaştı ve yenisini diktik. Bu sürede ıspanakta iyileşme olacağını düşündük ama olmadı. Bu tür olaylardan sonra basında çıkan haberlerle bölgemizde de sıkıntılar oluştu. Çiftçi arkadaşlarım, üretici arkadaşlarım, nakliyeciler, işçiler evde oturur oldu. Birazdan ıspanak yiyip ne kadar faydalı olduğunu göstereceğiz." diye konuştu. Ispanak üretiminde birinci sırada Çin, ikinci Amerika, üçüncü japonya olduğunu ifade eden Karagöl, şöyle devam etti: "Ülkemiz de dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Bunlar kültür düzeyi ve ekonomisi gelişmiş ülkeler ve ıspanak tüketiyor. Eğer ki bu ıspanak tüketiminin önüne geçerse sağlık sıkıntıları da yaşayacağaımızı ilan ediyorum. Türkiye'deki ıspanak üretimi İzmir birinci sırada ve İzmir'de de Menemen ilk sırada yer alıyor."

Çiftçimizin arkadasındayız

Ispanak üreticilerine destek için oluşturulan eyleme destek veren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Bizim ovamızda zehirli hiçbir şey yoktur. Dikkat ederseniz ıspanakla ilgili zehirlenme haberleri İstanbul, Düzce, Tekirdağ gibi bölgelerden geliyor. Ispanağın en fazla üretildiği yer Menemen. Menemen'de bir tane zehirlenme vakası var mı, yok. Eğer Menemen Ispanağından kaynaklı bir şey olsaydı herşeyden önce bizler burada Menemenliler olarak zehirlenirdik. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Hem sayın Bakanımızdan hem de hükümetimizden Menemen ıspanağına sahip çıkmalarını istiyoruz. Çünkü Menemen ıspanağında hiç bir şekilde zehir söz konusu değildir. Eğer zehirlenme olsaydı burada olurdu. içindeki bir ayrık otundan kaynaklandığı söyleniyor. Bizde zehirlenme yok. Çiftçimizin arkadasındayız. Çiftçimizin bu süreçte çektiği sıkıntıları göğüsleme noktasında hep birlikte yan yana olacağız." dedi. Ispanak yemeği dağıtımına katılan Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, ıspanağın geleneksel mutfakta çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Çeşitli yemeklerini ve özellikle böreğinin çok güzel olduğunu ifade eden Özkaynak, "Bu ürünü Menemenli üreticimiz yıllardan beri üretiyor. hangi şartlarda ve ne şekilde üreteceğini iyi biliyor. Bu zamana kadar sıkıntı olmadı bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Kendi çocuğuna yedirmeyeceği bir ürünü kesinlikle vatandaşa da yedirmezler. Ispanağımız son derece sağlıklı ve güvenlidir. İstenmeyen elim vakalar münferit olaylardır. Bunlar gelip geçicidir. Suçlu bizim ıspanağımız ve üreticimiz değildir." dedi. Konuşmalardan sonra dev kazanların başına geçen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Kaymakam Muustafa Özkaynak ve Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, binlerce kişiye borani yemeği dağıttı. Ayrıca, alanda çiğ ıspanak da dağıtıldı. N Halil Özcan