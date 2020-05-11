Mesafe sizden maske bizden!

Ödemiş Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle haftalardır evde olan, bu Pazar İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 4 saat boyunca sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara maske desteği sundu.

Koronavirüs ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden Ödemiş Belediyesi, haftalar sonra ilk kez evden çıkan 65 yaş ve üstündeki vatandaşların maske ihtiyaçları için gezici ekip oluşturdu. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekibi gün boyunca kentteki parkları, caddeleri ve sokakları adımlayıp maske dağıtımı yaptı. Ayrıca oluşturulan telefon hattına gelen maske talepleri de karşılandı. Ödemiş’in parkları ve meydanları 11.00-15.00 saatleri arasında oldukça hareketlenirken sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Parklarımızda meydanlarımızda değerli büyüklerimizi görmeyi çok özledik. Bugün de haftalar sonra 4 saatliğine de olsa evlerinden çıkıp bu güzel havanın tadını çıkardılar. Parklarımız oldukça hareketliydi.

Talepler alındı

Vaktini sporla yürüyüşle değerlendiren hemşehrilerimiz de oldu. Biz de Ödemiş Belediyesi olarak hemşehrilerimizin maske ihtiyaçları konusunda destek sunduk. Maskesi olmayan hemşehrilerimize maske verdik. Telefon aracılığıyla da talepleri aldık. Ayrıca sosyal mesafe konusunda da hatırlatmalarımız oldu.

Ulu çınarlarımızın kişisel tedbirlerini almaları ve genellikle sosyal mesafeye dikkat etmeleri hepimize örnek oldu. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki tedbirlerimizi bir an olsun elden bırakmadan bugünleri atlatacağız. Böyle nice güzel havaları doya doya yaşayacağız. Biz hemşehrilerimiz için görevimizin başındayız, onlar da hepimizin sağlığı için evde kalsınlar, sabırlı olsunlar, kurallara uymaya devam etsinler” diye konuştu.