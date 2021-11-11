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Meslek Fabrikası'nda yüz yüze eğitimler başladı

“Bacasız fabrika” olarak anılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, pandemi döneminin ardından yüz yüze eğitimleri başlattı. Sektörün talepleri doğrultusunda 75 branşta kurs açan Meslek Fabrikası, işaret dili tercümanlığından yöresel gıda ürünlerinin yapımına kadar farklı alanlarda yetişmiş işgücünü ekonomiye kazandırmaya devam ediyor

Meslek Fabrikası'nda yüz yüze eğitimler başladı
11 Kasım 2021 Perşembe 11:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentte refahı büyütme ve adil paylaştırma hedefi doğrultusunda Meslek Fabrikası İzmirlilere iş, aş ve umut olmaya devam ediyor. 75 farklı branştaki meslek eğitimleriyle 15 yılda 90 bin kursiyerin yararlandığı “bacasız fabrika”, pandemi döneminin ardından yüz yüze eğitimleri başlattı. Yeni dönemde butik çikolata kursundan bilgisayar sistem bakım onarımına, işaret dili tercümanlığından adli kalem işlerine, ürün fotoğrafçılığından yöresel gıda ürünlerinin yapımına kadar farklı branşlarda açılan meslek kursları 22 merkezde devam ediyor.

“Bin 400 kursiyere hizmet veriyoruz”


Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, “Şu ana kadar bin 400 kursiyer kaydı aldık ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Kursiyerlerimiz mezun olduktan sonra İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle olan protokolümüz çerçevesinde sertifika veriyoruz. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimimiz ile de kursiyerlerimizi sektörle buluşturuyoruz. Meslek Fabrikası olarak tamamen sektörden gelen talepler doğrultusunda istihdama yönelik kurslar açıyoruz” şeklinde konuştu.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler de bu fabrikada


Kursiyer Zeynep Özlem Şentürk, “Meslek Fabrikası’nda dikiş kursu olduğunu gördüğümde hemen kayıt oldum. Kursun açılmasını çok uzun süre bekledim. Dikişi hiç bilmiyordum. Pandemi döneminde yolumu bu yönde çizmeye karar verdim. Şimdi hedefime adım adım yaklaşıyorum” dedi. Hava Kuvvetleri’nden emekli Ümit Memiş ise “Meslek Fabrikası’nın unutulmaya yüz tutmuş meslekleri gün yüzüne çıkarttığını sosyal medyada gördüm. Gümüş kazaz örücülüğü kursuna yazıldım. Kazaz ustaları hep erkek. Ama sınıfta tek erkek kursiyerim. Bu kültürü yaşatacağız. Özellikle meslek edinmek isteyenler bu kursa gelsinler” diye konuştu.

Meslek Fabrikası’nın merkezleri Halkapınar, Evka 4, Karabağlar, Evka 1, Evka 2, Gaziemir, Çamdibi, Bayraklı, Örnekköy, Narlıdere, Kemalpaşa, Seferihisar, Limontepe, Kadifekale,  Gümüşpala, Sasalı, Urla, Özdere, Tire, Torbalı, Egekent ve Toros'ta bulunuyor. Kurslar ara eleman ihtiyacı bulunan sektörler/branşlar ile talep edilen niteliklere odaklanarak, yerel işgücü piyasasına paralel bir şekilde sürekli güncelleniyor.

Etiketler; #meslek fabrikası #izmir #izmir büyükşehir #eğitim
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