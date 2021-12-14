Metal işçileri toplu sözleşmede hayal kırıklığı yaşadı

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Metal işçileri MESS İzmir Şube önüne siyah çelenk koyarak uyarıda bulundu

Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi olan metal işkolundaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Anlaşmazlık üzerine işçiler hakkı olanı istiyor diyerek Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) İzmir Şube’nin bulunduğu bina önünde toplanan Türk Metal Sendikası İzmir Şube temsilcileri ve üyeleri basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından bina önüne siyah çelenk bırakıldı. Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak’ın da yer aldığı basın açıklamasında metal işçilerin taleplerinin yer aldığı metni Türk İş İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal okudu. Toplu sözleşme görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığına dikkat çeken Öcal, “Sanki karşımızda; iyi günlerimizdeki ‘sosyal ortağımız’ MESS yoktu da işyerlerindeki huzuru bozmaya çalışan başkaları vardı” sözlerini kaydetti.

Metal işçisinin insan onuruna yakışır bir ücret talep ettiğini vurgulayan Öcal, “Bize insan onuruna yakışır bir yaşamı çok görenleri uyarmak için buradayız. Onlara sesimizi duyurmak için buradayız” dedi. Salgın koşullarında dahi metal emekçisinin işinin başında olduğunu hatırlatan Öcal, “En zor, en ağır, en imkansız koşullarda bile ürettik. Yeri geldi beraber çalıştığımız kardeşimizi toprağa verip tezgahımıza geri döndük. O günleri unutmayın. Biz, o en karanlık günlerde çalıştığımız gibi mücadele etmeyi de galip gelmeyi de ‘yeter artık, yeter’ demeyi de iyi biliriz” şeklinde konuştu.

BİZİ DUYMAZLARSA SESİMİZİ BİRAZ DAHA YÜKSELTECEĞİZ

Metal işçisinin zam talebinin yüzde 29,57 olduğunu belirten Öcal, “MESS’in bize reva gördüğü sadece ve sadece yüzde 12 olmuştur. Gerisini de enflasyona bağlamış, geçmiştir. Bununla da kalmamış, bütün yeni taleplerimizi geri çevirirken çalışma hayatımızı cehenneme çevirecek düzenlemeleri bizlere dayatmıştır” dedi. Bu nedenlerden dolayı toplu sözleşme masasından kalktıklarını dile getiren Öcal, “Bu buluşma MESS’e yaptığımız bir uyarıdır. Hem de dostça bir uyarıdır. Eğer bu uyarımızı dikkate almazlarsa, bizi yine duymazdan gelirlerse, sesimizi biraz daha yükselteceğiz. Bu sefer üretimden gelen sesimiz duyulacak. Mesela 20 Aralık’tan itibaren mesailer kalkacak. Bakalım o zaman kim üretecek. İş yerlerinde eylemler başlayacak, yer gök bizim sesimizle inleyecek” ifadelerini kullandı.



Sözleşme takvimi gereği kritik zamanların geldiğinin altını çizen Öcal, “Uyuşmazlık tutanağı tutulduğu gün Genel Başkanımız bize, “O zaman siz de mücadeleye hazır olun” emrini verdi. Bizde buradan ona sesleniyoruz. Genel Başkanım biz hazırız! Ne diyorsan onu yapmaya, sonuna kadar gitmeye hazırız. Metal işçileri olarak sonuna kadar yanında olacağız” diye konuştu. Öte yandan MESS’e 25 Aralık gününü işaret eden Öcal, “Metal işçilerinin hakkını verin. Yoksa biz hazırız” dedi.

