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Meteoroloji Ege'yi uyardı! Sıcaklar daha da artacak!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi

Meteoroloji Ege'yi uyardı! Sıcaklar daha da artacak!
26 Mayıs 2022 Perşembe 14:48

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ege Bölgesi genelinde hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde (gece sıcaklıklarının 4 ila 6 derece, gündüz sıcaklıklarının 8 ila 12 derece) seyretmesinin beklendiği kaydedildi. İl merkezlerinde bu hafta içinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 27-31 Mayıs'ta şöyle olması bekleniyor:

"İzmir 21/34, 22/34, 21/37, 19/32, 18/32

Aydın 21/38, 21/39, 21/40, 19/32, 18/36

Balıkesir 15/33, 15/34, 16/37, 16/33, 15/33

Çanakkale 18/32 19/30 19/32 19/27 17/31

Manisa 20/37 20/37 21/39 18/34 18/36"


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #hava sıcaklığı #meteoroloji #izmir hava
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