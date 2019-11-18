MÜSİAD'tan, 'Mazet yok'

MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından Kemalpaşa'daki Saygılı Rulman'da düzenlenen "Başarı İçin, Gelişmek İçin; Mazeret Yok" konulu konferans ilgiyle izlendi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, başarılı iş adamlarının bir arada olduğu MÜSİAD İzmir ailesi olarak, yaptıkları çalışmalarda ve faaliyetlerde üyelerinin kişisel gelişimlerin her zaman desteklediklerini belirtti, şunları söyledi: "İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ'ın vereceği konferans çok önemli bilgiler içeriyor. Başarılarımıza güvenerek kibre kapılmayacağız, kerameti kendimizde görmeyeceğiz. Diklenmeden dik duracağız, zaferle değil sefere mükellef olduğumuzun bilinciyle hep daha çok çalışacağız. Görüyoruz ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tuttuğumuzda sahada ve masada sözümüzü dinletebiliyoruz. Ekonomimizin de, savunma sanayimizin de, ticaretimizin, ihracatımızın, istihdamımızın da başarısı buna bağlıdır."

En büyük yalan

Dr. Kızıldağ İse markalaşmanın çok önemli olduğunu vurguladı, "Aile şirketlerinde 40 seneyi deviren şirket sayısı yüzde 10 civarı. Türkiye'de 100 yılı devirmiş 234 marka var. Geriye kalan yüzde 86 ilk 39 yılda kapanıyor, parçalanıyor. Hazreti Ali'nin söylediği gibi 'Bahane, mazeret insanın kendisine söylediği en büyük yalandır.' Üretmek, gelişmek, değişmek... Ölüm hariç hiçbir şey için 'mazeret yok' dedim. Bugüne kadar 2 milyon kişiye bu sözü tekrar ettirdim. Bugün de sizlerle beraber söylüyoruz" dedi.