Nar Çiçekleri Anaokulu açılıyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Narlıdere Belediyesi’ne bağlı Nar Çiçekleri Anaokulu, normalleşme adımları kapsamında 8 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime yeniden başlayacak.

Minik konuklarını ağırlayacak olan eğitim yuvası, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Başkan Ali Engin “Ailelerimiz güven içinde çocuklarını bize emanet edebilirler” dedi.

Tüm hazırlıklar tamam

Narlıdere Belediyesi’nin ilk anaokulu olan Nar Çiçekleri Anaokulu, normalleşme adımları kapsamında 8 Haziran Pazartesi günü yeniden kapılarını açacak. Öğrencilere sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim vermek için harekete geçen Narlıdere Belediyesi, eğitim yuvasını baştan sona dezenfekte etti. Sınıflar, mutfak, tuvaletler ve bahçe ilaçlandı, steril hale getirildi. Ortak kullanım alanlarında ‘sosyal mesafe’ görselleri yapıştırıldı. Giriş ve çıkışlara dezenfektan sıvılar konuldu. Yeni normal dönemde; okul içine veli kabul edilmeyecek. Okula giriş yapan çocuklar, ateşleri ölçüldükten sonra üstleri değiştirilerek sınıfa alınacak. Sınıflar en fazla 6 kişiden oluşacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Alınan normalleşme kararları kapsamında belediyemiz bünyesinde hizmet veren Nar Çiçekleri Anaokulumuzu da açıyoruz. Çocuklarımızı her zaman hijyenik ve temiz bir ortamda karşılamak için Yaşar Kemal Tesisimizi ve içerisinde bulunan Nar Çiçekleri Anaokulumuzu ekiplerimizce dezenfekte ettik. Aileler güven içinde çocuklarını bize emanet edebilirler” dedi.



