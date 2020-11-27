Narlıdere'de örnek proje

Çocukların sağlıklı gelişimi için projeler üreten Narlıdere Belediyesi, çocuk haklarının bilinmesi ve uygulanması adına örnek bir projeye de imza attı.

Çocuk Hakları’nı eğlenceli bir yöntemle anlatan Çocuğum Haklıyım oyuncağı, törenle kullanıma sunuldu. Başkan Ali Engin “Her çocuğumuzun hakkını koruyacağız ve onları geleceğe hazırlayacağız” dedi. “Çocuğum, Haklıyım” oyuncağı, Dr. Aslıhan Öztezel tarafından tasarlanıp geliştirildi. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınmış hakları interaktif bir oyun ile 7’den 70’e her kesime öğretmeyi amaçlayan oyuncak, Birleşmiş Milletler’in etik değerleri çocuklara öğreten çizgi film karakterleriyle sembolize edildi. Tamamen ekolojik ahşaptan üretilen Çocuğum Haklıyım oyuncağının ilki, Narlı Mahallesi’ndeki Cevat Şakir Kabaağaçlı Parkı’na yerleştirildi. Hem çocukların hem de velilerin beğenisini kazandı. Törene, Başkan Ali Engin’in yanı sıra, meclis üyeleri, muhtarlar ve Nar Çiçekleri Anaokulu öğrencileri de katıldı.



Geleceğe yatırım

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Herkes için zor günlerden geçiyoruz ancak çocuk hakları göz ardı edilebilecek bir olgu değil. Tüm çocuklarımız haklarını öğrensin, günlük yaşamda uygulamaya çalışsın diye mücadele ediyoruz. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Oyuncağı yaygınlaştıracağımıza söz veriyoruz” dedi. Oyuncaklar, çocukların; Türkiye’nin 1995 yılında kabul ettiği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenmiş haklarını öğrenmesi ve bu kavramları gündelik hayatlarında kullanabilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. 6-12 yaş aralığındaki çocukların manuel olarak oynayabileceği bir eşleştirme oyunudur. Çocuklar, hayatlarının her anında kullanacakları haklarını bu oyunu oynayarak öğrenecekler. Bu kavram temelli oyunla çocuklar, taleplerini ve yapabileceklerini; kendilerinin ve başkalarının, hak, özgürlük ve sorumluluklarını kavrayacaklar.