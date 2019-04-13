Narlıdere sokaklarında ‘anında çözüm’ dönemi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 5 yıl boyunca kente birlikte hizmet edecekleri mahalle muhtarları ile kahvaltıda biraraya geldi. Başkan Engin, Muhtarlar Masası kuracaklarını ve WhatsApp İletişim Hattı ile mahallelerin sorunlarına anında çözüm üreteceklerini belirtti.

Belediye binasındaki görüşmede tüm mahalle muhtarları ve belediye bürokratları hazır bulundu. Muhtarlar ile bir süre sohbet eden Başkan Engin, bölgelerdeki sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı. Düzenli olarak her hafta bir mahallede halk buluşması gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Engin, eksikleri yerinde tespit edeceklerini ve belediye imkanları ile anında çözüm üreteceklerini söyledi.

Sorunlara hemen çözüm

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak bizler için bir öncelik. Bunu da en yakın danışmanlarımız olan muhtarlar ile başaracağız. Muhtarlar Masası ile bu işbirliğini sistemli hale getireceğiz. WhatsApp İletişim Hattı ile de sorunların anında ilgili birimlere aktarılmasını ve çözülmesini sağlayacağız” dedi.