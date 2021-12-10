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Narlıdere'ye uluslararası ödül

Narlıdere Belediyesi, ‘Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri Yarışması’nda turizm, gastronomi, altyapı ve üstyapı projeleri ile bronz madalya aldı

Narlıdere'ye uluslararası ödül
10 Aralık 2021 Cuma 11:09

Narlıdere Belediyesi, dünyanın 30 farklı ülkesinden 160 farklı şehrin katıldığı İngiltere merkezli ‘Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri Yarışması’nda (LivCom) farklı ülkelerden 22 proje ile birlikte finale kaldı. Narlıdere Belediyesi, jürinin çevrim içi olarak finalde yaptığı değerlendirmelerin ardından 20 bin ile 75 bin nüfusa sahip şehirlerin yarıştığı Kategori B’de üçüncülüğe layık görülerek ‘Bronze Awards’ ödülünü aldı.
 

‘İŞİMİZİ DOĞRU YAPIYORUZ’
 

“Birbirinden özel projelerimizin uluslararası platformda ödüle layık görülmesi  bizleri çok mutlu etti” diyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Başkanlık görevine başladığım günden bu yana Narlıderemiz’in kendisine has dokusunu bozmadan söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Güzel ilçemizin, ‘Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Yarışması Ödülleri'nde dereceye girmesi kentimizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

Etiketler; #narlıdere #ödül #narlıdere belediyesi
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