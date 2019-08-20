Narlıdere’nin merdivenleri renkleniyor

Narlıdere Belediyesi, ilçenin dik ve yaya ulaşımının zor olduğu bölgelerde bulunan merdivenlerde yenileme çalışması başlattı.

4 mahallede merdivenler yenilendi, ihtiyaç duyulan yerlere tırabzanlar eklendi ve basamaklar renklendirildi. Belediye Başkanı Ali Engin “Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak ve kent estetiğini geliştirmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Vatandaşların kent içi yaya ulaşım olanaklarını güçlendirmek için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, ilçe genelinde bulunan merdivenleri bakıma aldı. Huzur Mahallesi, Arıkent Bölgesi, Çatalkaya, Ilıca ve Çamtepe’de yer alan ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan merdivenler onarıldı, ihtiyaç duyulan noktalara tırabzanlar eklendi. Kent estetiğini geliştirmek adına da basamaklar rengarenk boyandı. Çalışmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.



Çalışmalarımız sürecek

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaya ulaşımlarını sağlaması için çalışmalar yürütüyoruz. Dikey konutlaşan bölgelerdeki merdivenler de bunun önemli bir ayağı. Hem bakım onarım hem de kent estetiği çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.