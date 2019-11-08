Nasuh Mahruki'den deprem bilinçlendirme semineri

AKUT Vakfı Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda tecrübeleri ve fikirlerini anlattı.

Nasuh Mahruki'den deprem bilinçlendirme semineri
08 Kasım 2019 Cuma 11:31

Mahruki'nin olası deprem riskleri ve yapılması gerekenlerle ilgili konuştuğu seminere meclis üyeleri, muhtarlar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

Göz ardı ediliyor

AKUT'un kuruluş sürecini anlatan Mahruki, "Türkiye'deki kaderci anlayışın terk edilmesi gerekiyor. Çok büyük felaketler yaşadık. 1999 depreminde de deprem bölgesindeydik ve çok sayıda insanımızı kurtardık.  Özellikle İstanbul'da büyük bir risk bulunuyor. Kaçış alanları ve toplanma alanları konusu göz ardı ediliyor. Ayrıca mevzuatların yeniden elden geçirilmesi ve teknolojiyi iyi kullanmamız gerekiyor.  Sivil toplum kuruluşları 1999 depreminden sonra bilinçlendi ve deprem farkındalığı yaygınlaştı" dedi.

Duyarlılığı artıracağız

Deprem başta olmak üzere doğal afet risklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü de şunları söyledi: "Üzerinde yaşadığımız coğrafya, deprem konusunda duyarlı olmamızı zorunlu kılıyor. Yapılan ihmalkarlıkların bedelini geçmiş yıllarda acı tecrübeleriyle yaşadık. Aynı acıları tekrar yaşamamak adına hepimiz üzerimize düşen görevleri yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıyız. Bu bağlamda doğal afetler konunda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan AKUT Vakfı Onursal Başkanı değerli yazar Nasuh Mahruki'yi düzenlediğimiz seminer kapsamında Çiğlililer ile buluşturduk. Hepimiz için oldukça hayati bir öneme sahip olan bu konuda gerekli duyarlılığı göstererek seminerimize katılan Çiğlili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." 

Önceki Haber
Başkan Karakayalı talepleri dinledi
Sonraki Haber
Bornovalı öğrencilere iki fırsat birden
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.