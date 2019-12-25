Ödemiş'de Kuvayı Milliye Destanı

Kuvayı Milliye 100. yılında, Ödemiş Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarla anıldı. Emperyalist işgale karşı ilk kurşunun sıkıldığı Ödemiş'te, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda panel ve tiyatro yer aldı.

Ödemiş'de Kuvayı Milliye Destanı
25 Aralık 2019 Çarşamba 14:00

Ödemiş Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen program, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un konuşmacı olduğu panelle başladı. "Kuvayı Milliye'nin Kuruluşu Ödemiş" konulu panel, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Daha sonra Nazım Hikmet'in 1939 - 1941 yılları arasında yazdığı ve Kurtuluş Savaşının sade kahramanlarının öykülerini anlattığı, sekiz konudan oluşan destan usta oyuncu Yaşar Gündem tarafından sahnelendi. Nazım Hikmet'in Kuvayı Milli Destanı eserinden uyarlanan oyunu Yaşar Gündem yönetti. Müzik tasarımını Özer Akçay, koreografisini İhsan Bengier ve ışık tasarımını Yüksel Aymaz'ın üstlendiği tek kişilik oyun, Yaşar Gündem'in etkileyici performansıyla izleyicilerle buluştu.

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