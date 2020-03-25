Ödemiş'te mesafeler korunuyor

Ödemiş Belediyesi, Koronavirüs riskine karşı vatandaşların sıraya girerek işlem yaptıkları alanlara sosyal mesafe çıkartmaları yerleştiriyor.

Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını da aralıksız şekilde sürdüren Ödemiş Belediyesi, vatandaşlara acil durumlar dışında evlerinden çıkmamaları yönünde çağrılar yapıyor. Koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla alınan “1 metre mesafe” önlemi için Ödemiş Belediyesi tarafından kentteki genel kullanım alanlarının zeminlerine mesafe çıkartmaları yerleştiriliyor. Ödemiş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince belediye hizmet binaları, kamu kurumları, eczaneler, tren istasyonları, banka şubeleri ve ATM’ler gibi halkın yoğun şekilde bulunup sıra beklediği alanların zeminine, “Sağlığınız için burada durun, mesafenizi ve sağlığımızı koruyalım. 1 metre uzak duralım” ifadelerinin yer aldığı çıkartmalar yerleştiriliyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Anons sistemi aracılığıyla vatandaşlara acil durumlar dışında sokağa çıkmamaları yönünde çağrılar yapan Ödemiş Belediyesi, kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü, kentteki pazar yerlerinde vatandaşlar için el dezenfekte noktaları oluştururken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de esnaflara maske ve eldiven dağıtıp denetimlerde bulunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca kentteki kamu binaları ve genel kullanım alanları ile şehir içi minibüsleri, ticari taksileri, taksi duraklarını, çevre mahallelere ve ilçelere düzenlenen seferlerde kullanılan minibüsleri günlük olarak dezenfekte ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kent merkezinde ve çevre mahallelerde sokak, cadde ve meydanları önce özel solüsyon ile ilaçlıyor ardından da tayzikli suyla yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Ocak ayından bu yana kentteki parklarda bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletlerini dezenfekte eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını periyodik şekilde sürdürüyor. Ödemiş Biosun firması da program dahilinde kent genelinde çöp konteynerlerini yıkamaya devam ediyor.

Evde kalmak en iyisi

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Belediyesi’nin Koronavirüs riskine karşı tüm imkanlarıyla çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında hemşehrilerimizin sağlığı için sokaklarda. Kriz Masamız da her türlü önlemi değerlendirerek halkımızın en az şekilde sıkıntı yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Biz hemşehrilerimizin sağlığı için çalışmalarımıza aralıksız devam ederken hemşehrilerimizin evlerinde kalmaları hepimiz için en iyisi olacak. Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın da sosyal mesafe kuralına uymaları çok önemli. Koronavirüse karşı kriz belediyeciliği ile hep birlikte başaracağız. Hemşehrilerimize sağlıklı günler dilerken eksiksiz uygulanan önlemlerin Koronavirüsten daha güçlü olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum” dedi.



