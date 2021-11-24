Öğrencilerin 40 yıllık motivasyon kaynağı

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Kamuran Sönmez, 40 yıllık meslek yaşamında bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle yaşayan madalyalar kazanmak için çırpınıyor

FATİH ÖZKILINÇ- Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Beden Öğretmeni olarak görev yapan Kamuran Sönmez, mesleğinin yanı sıra katıldığı spor müsabakalarında da başarıdan başarıya koşuyor. 2014 yılından bugüne kadar Avrupa Masterler Atletizm Yarışması ve Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attan Sönmez için bugüne kadar yarışmalardan kazandığı başarılardan daha önemlisi ise gelecek nesillere sporu sevdirmek.

Öğrencilerinin motivasyon kaynağı

Sporu çok sevdiği için beden öğretmeni olduğunu ifade eden Sönmez, “Gençlere sağlıklı bir gelecek edindirmeyi kendime hedef olarak belirledim. Mesleğimin yanı sıra sporla özel olarak da ilgilenmem öğrencilerime olumlu katkı sağladı. Öğrencilerim beni spor yaparken gördüklerinde bana özendiler. Bu sayede öğrencilerime bir motivasyon kaynağı oldum. Spora bağlanmalarını sağladım. Öğrenciler, öğretmenlerinin koştuğunu, atladığını görünce kendilerini spora daha yakın hissettiler. Öğrencilerimde spora karşı bir istek uyandırdım. Öğrencilerime idol ve güzel bir örnek oldum” dedi.

İlk günkü aşkla

İhtisas alanın atletizm olduğunu aktaran Sönmez, “2000’li yılların başında düzenli olarak spor yapmaya başladım. 2003 yılından itibaren de spor müsabakalarında yarışıyorum. Bugüne kadar yarışmalardan aldığım madalyaları hiç saymadım. Benim için gençleri eğitmek, sağlıklı beyinler yetiştirmek ve vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek sporda kazandığım başarıdan daha önemli. Eğitim her zaman benim için ilk planda. Zamanı verimli kullanarak hem öğretmenlik hem de spor yapıyorum. Fedakârlık yapıyorum. Bugüne kadar çok başarılı öğrencilerim oldu. Bugün Milli Takım’da olanlar var. Onlar benim yaşayan madalyalarım oldu. Metal bir madalya değil geleceğe bizim çabalarımızı taşıyan yaşayan madalyalarım var. Onlar da kazandıkları başarılarla eğitime, spora katkı sunacak. Mesleğimde 40’ıncı yılındayım. Hâlâ ilk günkü enerjimle çalışıyorum. Yeni öğrenciler bulup onları yetiştirmek, eğitmek için çaba sarf ediyorum. Hiç bıkkınlık duymadım. Mesleğimi çok seviyorum. İlk günkü aşkım devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Spora yönelim her geçen gün zorlaşıyor

Mesleğinin ilk yıllarında öğrencilerini spora ısındırmanın daha kolay olduğunu belirten Sönmez, “Teknoloji geliştikçe öğrencilerin spora yöneliminin zorlaştığını görüyoruz. Sanal âlem gençlerin dikkatlerini dağıtıyor. Günümüzdeki gençlerin ilgi alanları çok dağınık ve geniş. Özellikle lise çağındaki gençleri spora bağlamakta zorlanıyorum. Bu tüm beden eğitimi öğretmenlerinin söyledi bir gerçek. İlköğretimde çocuklar spora daha fazla ilgili oluyor ama liseye gelince yeteneği olan öğrencileri spora yönlendirmek zor oluyor. Teknoloji bugün gençlerin spora bağlanmasında bir engel. Önceden geleneksel oyunlar vardı bugün kaç öğrenci ya da kaç çocuk bu oyunları oynayabiliyor? Geçmişte büyük bir ilgiyle oynan geleneksel oyunlar, günümüzde hiç yok. Daha bebeklik döneminde akıllı telefonla oynamaya başlıyor yeni nesil” diye konuştu.

2014 yılından bugüne kadar bir kez Avrupa Masterler Atletizm Yarışması’na ve birçok kez de Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’na katılan Öğretmen Sönmez’in katıldığı şampiyonalar ve dereceleri:

18-20/09/2015 Selanik-Yunanistan (2 ALTIN, 1 BRONZ)

80 metre Engelli 1.si

Balkan Bayrak 3.sü

Bayrak Koşusu 4x100 metre 1.si

29 Mart -3 Nisan 2016 Ancona-İtalya (Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası)

60 metre Engelli 6.sı

22-23-24/09/2017 Stara-Bulgaristan (1 ALTIN, 2 GÜMÜŞ)

80 metre Engelli 1.si

Cirit Atma 2.si

Bayrak Koşusu 4x100 metre 2.si

09/2018 Celje-Slovenya (3 ALTIN)

80 metre Engelli 1.si

Cirit Atma 1.si

Bayrak Koşusu 4x100 metre 1.si

10-11 Mart 2018 Belgrad-Bulgaristan

19-20-21-22 Eylül 2019 Bükreş-Romanya (4 ALTIN)

80 metre Engelli 1.si

Cirit Atma 1.si

Bayrak Koşusu 4x100 metre 1.si

Uzun Atlama 1.si

26-27 Ocak 2019 İstanbul-Türkiye (2 ALTIN)

60 metre Engelli 1.si

Uzun Atlama 1.si

26-27 Haziran 2021 İzmir-Türkiye (Masterlar Pist Şampiyonası) (2 ALTIN)

80 metre Engelli (17.15 derece) 1.si

Cirit Atma (21 metre) 1.si

17-18-19 Eylül 2021 Korce-Arnavutluk (2 ALTIN, 2 GÜMÜŞ)

80 metre Engelli (17.11 sn derece) 1.si

Uzun Atlama (3,16 metre) 2.si

Cirit Atma (21,75 metre) 2.si

Bayrak Koşusu 4x100 metre 1.si