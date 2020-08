Onurumuzla oynatmayız!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, Türk toplumunun bayramlarının ayrıştırıcı siyasetinize alet edilmemesi gerektiğini belirterek, “Bazı zaferler ve bayramlar toplumun onurudur, toplumun onuruyla oynatmayız” dedi.

İzmir Milletvekili Serter, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olan zaferlere dinamit konulmasına ve tarihimizin unutturulmasına asla izin vermeyeceklerini söyleyerek, “26 Ağustos’ta başlayan taarruz halkın egemenliğiyle sonuçlanacaktır” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanarak 81 il valiliğine gönderilen ve 30 Ağustos kutlamalarına belirli sınırlama ve yasaklama getiren genelgeye sert tepki gösteren Serter, “AKP iktidara geldiği günden beri milli günleri ve milli bayramları kutlamamak için çeşitli bahaneler ortaya koymuştur. Bu yıla kadar Cumhurbaşkanından çeşitli kademedeki devlet yetkililerine kadar çeşitli bahanelerle milli gün etkinliklerine katılım gösterilmediğini gördük. Milli günlere karşı alerjisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu kez de Covid 19 pandemisini sebep olarak kullanıyor” dedi.

Ayasofya açılışında pandemi yokmuydu?

Sadece kendilerinin onayladığı etkinliklere izin verip geri kalan etkinlikleri yasaklayan AKP’ye seslenen Serter, “AKP şunu bilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir ferdi ve eminim ki Cumhuriyeti savunan her bir Türk vatandaşı her türlü yasaklamaya rağmen Zafer Bayramı’nı kutlayacaktır “ diye konuştu.

Serter, açıklamasında “15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlenirken, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıldığı gün yüzbinlerce insana davet yapılırken Covid-19 yok muydu” diye sordu ve “Pandemiyi halkın en hassas noktalarına değmek pahasına kullanmanın en hafif tabiriyle halkın aklıyla alay etmektir. Ama şunun bilinmesi gerekir, Türk halkı aklıyla alay etmeye çalışanları tarihten silmiştir” dedi.