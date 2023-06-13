Örnekköy'deki 'imalat hatası'yla ilgili kooperatiften açıklama:İthamı kabul etmiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB)’nin, İZBETON AŞ. ile yapılan protokol kapsamında Karşıkaya’da başlattığı Örnekköy 3’üncü Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 300 metrekarelik bir bölümünün hatalı beton ve demir imalatı tespit edilmesinin ardından mühürlenmesi ve yıkılmasına ilişkin karar kamuoyunda tartışmalara neden olurken İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç’den bir açıklama geldi.

Lübiç’in kamuoyuna ve kooperatif ortaklarına yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçmek için aşağıdaki açıklamayı yapma gerekliliği doğmuştur. S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, Aralık 2021 yılında kurulmuş ve İZBETON AŞ. ile Örnekköy 3. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı inşaatını yapmak üzere sözleşme imzalamıştır. Kooperatifimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır beklemekte olan Kentsel dönüşüm projelerinin Kooperatif sistemiyle yapılmasını sağlayan ilk kooperatif olup İzmir ve Türkiye’ye örnek olmuştur.

Kooperatifimiz hiçbir siyasi partiyi ve görüşü temsil etmemektedir. Basında yer aldığı gibi CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kooperatifimiz ile hiçbir ilgisi yoktur. Kooperatifimiz kurucularından veya üyelerinden değildir. 3 bloktan ve 611 bağımsız bölümden oluşan projemizde 17 aydır inşaat çalışmalarımız devam etmektedir. Bu süre içerisinde inşaatlarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi kontrolörlerinin zorlayıcı uygulamaları sebebiyle birçok kez durmuş ve inşaat faaliyetleri ağır bir şekilde ilerlemiştir. Konuyla ilgili zor şartlar, uygulaması imkansız talepler idareye koopertifimiz tarafından yazılı olarak bildirilmesine rağmen süreç aynı şekilde devam etmiştir. Bu uygulamalar ve iddiaların, her defasında bilgi, belge ve kanıtlar ile doğru olmadığı ispatlanmış ve inşaatın devamı projeye uygun bir şekilde sağlanmıştır. Sürecin engellenme çalışmaları idareye ait olan A2 bloğun 6 ncı katının tabliye kalıp ve demir teslimlerinde de devam etmiştir. Yapılmış olan imalatın demir ve betonu projeye uygun tam ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. İmalat esnasında diğer tüm kalıp ve demir teslimatlarında olduğu gibi kontrolörler tarafından incelenmiş, birkaç noktada belirlenen eksikler giderildikten sonra beton dökme işlemi yapılmıştır. Eksiklerin giderildiğine dair kayıtlar dosyamızdadır. İdarenin talebiyle, Karşıyaka Belediyesi usule uygun olmayan bir şekilde A2 blokta ruhsat mühürlemesi yapmıştır. Kooperatifimize yapılan yazılı tebligatla da ilgili bloğun durdurulması aykırılıkların giderilmesi ve eksiklerin tamamlanması tarafımızdan istenmiş olup, tarafımıza henüz resmi herhangi bir yıkım kararı bildirilmemiştir. Şantiye alanımızdaki diğer bloklarımızda çalışmalar devam etmektedir. Yapılan bildirim üzerine Kooperatif Yönetimimiz ve avukatları, ortaklarının yasal haklarını korumak üzere çalışmalar başlatmıştır.

300 metrekarelik alan

Bahse konu alan 48.000 metrekare inşaat alanında 300 metrekare bir beton alanıdır. Yapılmış olan imalatın doğru olup olmadığı konusunda İnşaat Mühendisleri Odası, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinin İnşaat Mühendisliği bölümü ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda, yapılan imalatın bilim ve fen kurallarına uygun olup olmadığı konusunda gerekli teknik kontrollerin yapılması için Karşıyaka Belediyesi’nden ilgili blokta inceleme yapılabilmesi konusunda yazılı izin istenmiştir. Bu talebimiz yazılı olarak cevaplanmamakla birlikte, sözlü olarak gerekli izinleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alınması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan bu sözlü bildirim üzerine Kooperatifimiz ilgili tüm kuruluşlara başvurusunu yapmıştır.

İthamı kabul etmiyoruz

Sonuç olarak inşaat faaliyetlerine başladığı ilk günden bugüne kadar yapılan tüm imalatlarda ahedilen “Hatalı beton ve eksik demir imalatı” ithamını kesinlikle kabul etmiyoruz. Kooperatif yönetimi olarak, usulüne uygun yapılmayan mühürleme işlemi ile ilgili hukuki itirazlarımızı yaptığımızı ve yapılan imalatın projeye uygun olup olmadığı konusunda gerekli teknik görüşün yetkili kurumlarca incelenerek kararın verilmesi konusunda hukuksal işlemlerimizi başlattığımızı bildiririz.

Taşın altına yüreğimizi koyduk

İzmirli İş insanları olarak “Taşın altına elimizi değil yüreğimizi koyduğumuz projenin” siyasi malzeme yapılarak bu şekilde gündeme gelmesi bizi olduğu kadar, birikimleriyle konut sahibi olma hayalinde olan ortaklarımızı ve buradan kentsel dönüşüm sonunda elde edeceği konuta sahip olma hayaliyle yaşayan dar gelirli hak sahiplerimizi de derinden yaralamaktadır. Yapılan inşaatlarımızda projesine, fen ve ilim kurallarına ve imar yönetmeliklerine aykırı hiçbir durum yoktur. Bilimsel raporlar bunu ispatlayacaktır."