Otelde silahlı kavga!

İzmir Konak'ta bulunan bir otelde çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü

İzmir Konak'taki bir otelde dün saat 19.30 sıralarında Mehmet Ö. ve Mehmet T. bilinmeyen bir nedenyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve bunun üzerine Mehmet T., belinde bulunan tabancayı çıkartarak ateş etti. Mehmet Ö., ayağından yaralanarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar silah sesini duyunca olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri saldırgan Mehmet T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ayağından yaralanan Mehmet Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Mehmet Ö., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tartışmanın ikili arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.