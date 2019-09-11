Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Çiğli'de dün gece saat 03.00 sıralarında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
11 Eylül 2019 Çarşamba 12:59

Çiğli'den Menemen istikametine giden Mert Yiğit Aşık (18) idaresindeki 06 GZA 16 plakalı otomobil, Kırca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaralanan Mert Yiğit Aşık'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet Tağu'nun (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Altuğ'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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