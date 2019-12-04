Otomobilinde esrar ve sustalı bıçaklarla yakalandı

Foça'da M.Y.'nin (59) üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada, 7 paket esrar ile 2 sustalı bıçak ele geçirildi.

Otomobilinde esrar ve sustalı bıçaklarla yakalandı
04 Aralık 2019 Çarşamba 10:27

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine M.Y. yönetimindeki 35 HDV 97 plakalı otomobili durdurdu. Sürücünün üzerinde yapılan aramada paketlenmiş esrar ele geçirildi. Bunun üzerine savcılıktan otomobil için de arama izni alındı. Otomobilde yapılan aramada ise, 6 küçük kilitli poşet içinde esrar, esrar sarmaya yarayan 2 kağıt ve 2 sustalı bıçak ele geçirildi. M.Y., gözaltına alındı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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