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Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı!

İzmir'de, otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla ateş açılan İbrahim Dene (37) ağır yaralandı. Silahlı saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı

Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı!
11 Haziran 2021 Cuma 09:22

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan İbrahim Dene'ye, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Otomobilinde kanlar içerisinde kalan Dene, yol kenarındaki bir yapıya çarpıp durdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar yaralıyı görünce, olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden 3 ayrı kurşun yarasıyla yaralanan Dene'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri, sokakta ve araçta inceleme yaptı. Silahlı saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir silahlı saldırı
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