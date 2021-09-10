Oy birliği ile karar alındı! Karşıyaka'da artık yasak!

Karşıyaka Belediye Meclisi aldığı kararla ilçede jiletli tel kullanımını yasakladı

Karşıyaka Belediye Meclisi, Hayvan Hakları Komisyonu’nun önergesi üzerine ilçede jiletli tel kullanılmasını yasakladı. Özellikle sitelerin bahçe duvarlarının üzerine güvenlik amacıyla yapılan jiletli tellerin hayvanları yaraladığına dikkat çekilerek bundan böyle jiletli tel kullanılmasına müsade edilmeyeceği belirtildi. Karar hayvanseverler tarafından sevinçle karşılanırken başka ilçelere de örnek olması istendi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, caydırıcı olması amacıyla döşenen jiletli tellerin özellikle kuş ve kedilerde ciddi yaralanmalara sebep olduğu, tedavi edilmediğinde can kaybına dahi yol açabileceği belirtildi.

Verilen önergeyi Hukuk ve Hayvan Hakları Komisyonları birlikte inceledi. İnceleme sonrası karar şu şekilde verilerek oylanmak üzere meclise havale edildi: “Karşıyaka Belediye Meclisi’ne 2 Ağustos 2021 tarihinde verilen önergenin incelenmesi üzerine Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin (Madde 43 bahçe duvarları) başlığı altındaki içeriğe dayanılarak insan ve hayvan sağlığı göz önüne alınmış olup, ilçemiz genelinde özellikle hayvan sağlığını riske atan jiletli tel uygulamalarının yasaklanması görüşü komisyonlarımızca oy birliğiyle kabul edilmiştir

MECLİS OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

İki komisyonun aldığı karar belediye meclisinde de oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle Karşıyaka ilçe sınırları içerisinde jiletli tel kullanımı yasaklanmış oldu. Planlı Alanlar Yönetmeliği’nde bahçe duvarının üzerine jiletli tel yapılabileceği yönünde bir madde olmadığını belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yapılan jiletli tellerin yönetmeliğe aykırı olduğuna dikkat çekti. Jiletli tel kaynaklı hayvan yaralanmaları konusunda çok fazla şikayet aldıklarını belirten yetkililer, “Bundan sonra özellikle yeni yapılacak sitelerden jiletli tel yerine daha farklı bir güvenlik tedbirini tercih etmelerini istiyoruz. Hayvan sağlığını göz önünde bulundurmak zorundayız” diye konuştu.