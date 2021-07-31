Paket atıksu tesisi yaptırılacaktır

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, arıtma tesisi işleri yaptıracağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir İli Seferihisar İlçesi Düzce-Turgut Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



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