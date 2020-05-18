Park'ta erkek cesedi bulundu

Bornova ilçesinde, İsa Çalkacı (53), parkta ölü bulundu. Çalkacı’nın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Park'ta erkek cesedi bulundu
18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:51

Olay, saat 19.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Park içinde hareketsiz yatan erkeği görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin İsa Çalkacı’ya ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Çalkacı'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.


 


 


 

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