Pompalı tüfekle market baskını

Konak'ta, 1 ay önce nişanlanan Şahin Temiz (21), markette oturduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Sırtından vurularak ağır yaralanan Temiz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 607 Sokak üzerinde meydana geldi. 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Şahin Temiz, babasının sahibi olduğu markette oturduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi marketin önüne gelerek pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İddiaya göre, daha sonra olay yerinden taksi binerek uzaklaşan saldırgan, kısa bir süre sonra tekrar marketin önüne geldi. Bu kez içeriye giren saldırgan, önce Şahin Temiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, saldırgan, pompalı tüfekle Temiz'e ateş açtı. Sırtından vurulan Temiz, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı Temiz'i ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri pompalı tüfekle dehşet saçan ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.