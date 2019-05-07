Ramazan denetimi

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının ilk günü market, fırın, restoran ve pastane gibi işletmelerde gıda denetimi yaptı.

Konak ilçesindeki bir markette et, unlu mamuller ve süt ürünleri reyonlarıyla ramazan paketlerini inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, etiketlerini, ambalajlarını ve saklama koşullarını kontrol etti. Ekipler, hijyen koşulları, soğutucular ve personelin temizliğini de değerlendirdi.

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Mühendisi Burak Ağa, gıda işletmelerinde yılda en az 1 kere denetim gerçekleştirdiklerini belirtti. Ramazan ayında da tüketicilerin alışkanlıkları doğrultusunda denetimleri sürdürdükleri anlatan Ağa, "Şekerli mamuller, unlu mamuller, tatlı imalatı yapan yerler, toplu tüketim yerleri, et ve süt ürünlerine denetimlerimizi sıklaştırdık. 2018 yılında 45 bin işletmeye 75 bin denetim düzenlendi. Ramazan ayında bazı ürün gruplarında denetimlerimizi arttırıyoruz. Ramazan paketlerinde de vatandaşlarımız ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etmeli. Karşılaştıkları olumsuzluklarda ise ALO 174 gıda hattını aramalılar" dedi.