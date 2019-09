Uluslar arası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek'in okullara yönelik çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan 'Rotary Okulda' projesinin protokolü İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile imzalanarak hayata geçirildi.

İzmir valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Erol Yahşi ile Rotary 2440. Bölge Başkanı Fatih Akçiçek, eşi Yeşim Akçiçek, geçmiş dönem Federasyon Başkanı Esat Kardıçalı ve Kurumsal İletişim Komite Başkanı Huriye Serter'in hazır bulunduğu törenin ardından İzmir'deki 27 okulun eksik ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara başlandı.

Uluslar arası Rotary 2440. Bölge Federasyonuna bağlı İzmir Rotary Kulüpleri'nin tespit ettikleri ve eksikliklerini belirledikleri 27 okulda çalışmalara başlanmak üzere Rotary Bölge Federasyonu İzmir Valiliği ile protokol imzaladı. Bu sene başlayacak olan 'Rotary Okulda' projesi ile ihtiyaçlı bölgelerde bulunan okullarda fırsat eşitliği yaratmak ve okulların her türlü eksik ve ihtiyaçlarının giderilerek sosyal imkanlarının artırılması planlanıyor.

İhtiyaçlar belirleniyor

Okulda her türlü fiziki koşulun düzeltilmesiyle ilgili işlerin yanı sıra öğretmen, öğrenci, veli bilgilendirme ve eğitim seminerlerinin de düzenleneceğini dile getiren 'Rotary Okulda' Komite Başkanı Bahar Yorgancıoğlu, "Okullarımızda eksik ya da ihtiyaç duyduğumuz her alanda çalışmalarımıza başlıyoruz. Mesela tuvaletleri düzeltilecek, kütüphane yapılacak, daha başka ne ihtiyacı varsa o okula has olmak üzere onlar karşılanacak. Onun dışında eğitim faaliyetleri, öğretmenlere, velilere, çocuklara eğitimler verilecek. Örneğin erken yaşta fark edildiğinde sonuçları etkileyen disleksi, spina bfida, genel sağlık ve hijyen gibi konularda eğitimler verilecek. Yani hem okulun eksikleri, hem de eğitim eksikleri tamamlanacak. Zaman içerisinde de eğer elimizden gelirse Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu iş atölyeleri gibi yani seramik, resim, tiyatro kursları açmayı planlıyoruz. Okulların içerisinde hem öyle bir yerin hazırlanması hem de kursların düzenlenmesi gibi hedeflerimiz var" şeklinde konuştu.

27 okul ile başlıyor

Rotary 2440. Bölge Federasyonu başkanı Fatih Akçiçek ise "Bölge genelinde 61 okulumuz var belirlediğimiz. İzmir'deki 27 okulda çalışmalarımıza da başlayarak diğer illerdeki valiliklerle de protokollerimizi gerçekleştireceğiz. Bu bizleri çok mutlu eden bir çalışma çünkü amacımız fırsat eşitliğini yaratabilmek. Bunu başarabilmek bizi çok heyecanlandırıyor umarım gerçekleştiğinde daha başka hedeflerle eğitime katkı sağlamaya devam ederiz" şeklinde konuştu.