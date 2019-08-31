Rüzgâr yeniden Alaçatı'dan esecek

Rüzgârıyla meşhur Alaçatı, 15 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Avrupa Slalom Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Festival tadında geçmesi beklenen etkinlikle Alaçatı'da uzun bir süreden sonra yeniden uluslararası bir sörf etkinliği düzenlenecek.

Milli sörfçü Çağla Kubat, yaptığı açıklamada, 2013'teki IFCA Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Sörf Şampiyonası'na yaptıkları ev sahipliğinin ardından bu sene de 2-6 Eylül tarihleri arasında aynı organizasyonun Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini belirtti.

Şampiyonada yarışların yanı sıra eğlenceli bir takım etkinliklerin olacağını kaydeden Çağla Kubat, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonayı festival olarak gerçekleştireceğiz. Yarışların yanında eğlence etkinlikleri, oyunlar organize ediyoruz. Yarışmacıların unutamayacağı bir şampiyona istiyoruz. En son 2013'te çok önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmıştık. Türkiye'de uzun bir aradan sonra uluslararası bir organizasyon düzenlenmiş olacak. Alaçatı, geçmişte dünya windsurf (rüzgâr sörfü) başkentleri arasında görülmeye başlanmıştı. Bunu bir süredir kaybetmiştik, şampiyonayla bu unvanı geri getirmeye çalıştık."

Yarışmanın 15, 17, 21 yaş altı ve 40 yaş üstünde yapılacağını aktaran milli sörfçü Çağla, Türk sporcuların her yaş kategorisinde derece alacağını düşündüğünü dile getirdi.

Şampiyonaya güçlü ekiplerin katılım gösterdiğine işaret eden Çağla Kubat, "Katılım beklediğimizden daha fazla. Uzun bir süre sonra tekrar bir yarış yapılıyor. Normalde yarışçılar hemen adapte olmaz ama öyle olmadı, Alaçatı'yı özlemişler belli ki. 15 ülkeden 120 sporcu kayıt yaptırdı, bu sayı daha da artabilir. Türk katılımcılar da çok büyük ilgi gösteriyor bu yarışa. Çok başarılı çocuk sporcularımız var, onlardan da çok iyi dereceler bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hazırlıklar tamam

Şampiyonada 21 yaş altı kategorisinde mücadele edecek Ali Magan da çok heyecanlı olduğunu anlatarak, "Fiziksel ve mental olarak hazırım. Son 2 yıldır uluslararası yarışmalara katılıyorum ve bu yarışta derece almaya yakınım." diye konuştu.

13 yaşındaki Elif Ercan ise geçen yıl İtalya'daki Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altında 3. olduğunu hatırlatarak, "Şimdi de çok ümitliyim Avrupa şampiyonluğundan. Alaçatı'da olması çok büyük bir avantaj. Çok iyi bildiğimiz bir parkur." dedi.

İpek Kaçan da 3 yıldır yarışmalara katıldığını, Avrupa Şampiyonası'nda da derece yapmak istediğini kaydetti.

Şampiyonada 17 yaş altı kategorisinde mücadele edecek Sarp Önkahraman ise kendi kategorisinde şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi.

Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübünde gerçekleştirilecek IFCA Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Sörf Şampiyonası 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.