Sağlık çalışanına indirim yapılacak

Balçova Termal Otel Tesisleri çeşitli kurumlarla işbirliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Yapılan işbirlikleri ile çok daha fazla kurumun şifa kaynağı Termal Kaplıca başta olmak üzere; yeme içme, tenis kortları, terapi ormanı toplantı salonları ve etkinliklerden yararlanmasını sağlayan indirimli bir paket olarak sunuluyor.Balçova Termal Otel'in hizmetlerinden sağlık sektörünün de yararlanması için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü protokol anlaşması yapıldı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop ve Balçova Termal Otel Genel Müdürü Zakir Kılıç, protokole imza attı. Protokol ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarının tüm çalışanları Balçova Termal Otel'in sunduğu hizmetlerden yüzde 20 daha ucuza yararlanacak.