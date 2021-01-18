Sahilde yürüyüş yapan iki kadın dehşeti yaşadı

İzmir Konak'ta sahilde yürüyüş yapan iki kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Olay Konak ilçesi sahilinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre biri yabancı uyruklu 2 kadın sahilde yürürken, 15 dakika arayla köpeklerin saldırısına maruz kaldı.

41 yaşındaki Aslıhan Copper sahilde yürüyüş yaparken Sabancı Kültür Merkezi karşısına geldiğinde yaklaşık 15 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.

Büyük korku yaşayan kadın çareyi denize atlamakta buldu. O sırada çevrede olan belediye işçileri kadının yardımına koştu. Copper, işçilerin denize attığı hortumdan tutunarak karaya çıktı. Hipotermi geçirmemesi için Copper hemen belediye aracına bindirilirken olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Copper'ın kıyafetlerinin köpekler tarafından yırtıldığı öğrenildi.



YERDE SÜRÜKLEDİLER

İkinci saldırı ise bu olaydan 15 dakika sonra yaşandı. Alınan bilgiye göre sahilde yürüyüşe çıkan 55 yaşındaki İspanyol Adela Vila, köpeklerin saldırısına uğradı. Vila köpeklerden kaçarken yere düştü ve bir köpek tarafından bacağından ısırılarak yerde sürüklendi. Saldırıdan kurtulmak için denize atlama girişiminde bulunan Vila'ya o sırada orada bulunan vatandaşlar yardım etti. Vila, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

OLAY ANINI ANLATTI

Köpeklerin ilk saldırdığı Aslıhan Copper'i atladığı denizden kurtaran belediye işçilerinden Sufiye Karataş, "Sesler geldi. On, onbeş köpek, bağırıyordu. Sesin geldiği yöne baktığımızda, köpekler bir kadının kollarına yapışmış, parçalıyordu. Hemen işimi bırakıp, yardıma koştum. Bu arada kadın, köpeklerden kurtulmak için denize atladı. Kadını kurtarmak için önce bir alet bulamadım. Yakında bir hortum vardı. Hortumu denize attım. Kadın tuttu, yavaş yavaş çekerek kendisini karaya çıkarttık" diye konuştu.