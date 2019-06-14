Sanatlarını yarıştırdılar

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yardımsever İzmir" liseler arası kısa film ve "Kadrajımdan İzmir" liseler arası fotoğraf yarışmasına Gültepe Nene Hatun Çok Programlı Anadolu Lisesi başarısıyla damga vurdu.

Yardımsever İzmir Kısa Film Yarışması'nda yardımlaşmanın önemini, değerini, paylaştıkça çoğalan, güzelleşen hayatları anlattılar. Yaşar Üniversitesi İletisim Fakültesi Öğretim Görevlisi Çağıl Erdogan Özkan, yönetmen Ece Kınacı, radyo televizyon ve sinema öğretmeni Ayse Gündüz'den oluşan yarışma jürisinin kararına göre, "Esved" adlı filmle Radyo Televizyon alanı 11. sınıf öğrencisi Ezgi Toprak ve ekibi ikinci, "Hasene" adlı filmle Betül Aka ve ekibi üçüncü oldu.

Kadrajımdan İzmir Fotoğraf Yarışması için ise İzmir'in doğal, kültürel ve yaşamsal güzelliklerini fotoğraf karelerine taşıdılar. Yine Radyo-Televizyon alanı 11. sınıf öğrencisi İbrahim Karademir ve Berivan Özdemir ikinci, Sena Ateş üçüncü olurken Mert Gülderen mansiyon ödüllerini aldı.

Radyo-Televizyon alanı öğretmeni Belma Akkargan Gül, 'Tüm öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Okulumuz İzmir'in mekezine çok yakın olmasına rağmen sahip olduğu imkanlar bakımından da merkezden cok farklı. Yarışmanın teması 'Yardımsever İzmir idi. Proje için çok çalıştık ve ödünç aldığımız kamera ve fotoğraf makineleri ile gerçekleştirdik. Yani projenin üretilmesi de yardımlaşma esasına dayalı oldu. Dezavantajlı bir bölgede öğrenim gören ve yaşayan öğrencilerimizin fırsat eşitliği yakalarlarsa başaramayacakları hiçbir şeyin olmayacağına inanıyorum. Ögrencilerimiz yaptıkları projelerle İzmir ruhunu, yardımseverliğini çok güzel anlattılar, ben de yardımsever İzmirlilerden, yardım derneklerinden bu gençlere destek vermelerini istiyorum. Okulumuzda maddi sıkıntı yaşayan öğrencimiz çok, bir kısmı da maalesef bu sıkıntılar nedeniyle mezun olmadan çalışmak zorunda kalıyor. Ancak ufak bir destekle bile çok büyük farklar yaratılabiliyor. Elde edilen her başarı diğer öğrenciler için de motivasyonu beraberinde getiriyor. Bu motivasyona ve desteğe ihtiyacımız var. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak çok önemli ve bu konuda herkesin yapabileceği şeyler var. Gönüllü destekçiler ve eğitimciler el ele verebilirsegençlerin büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum.' dedi.