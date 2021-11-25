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Sandal: Eğitimde sosyal adaleti yarattık

Eğitim ve öğretim alanındaki projeleri ile fark yaratan Bayraklı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, ilçede görev yapan bine yakın öğretmenle kutlama yemeğinde buluştu. Başkan Serdar Sandal “Bir ülkenin gelişimi temel eğitimin kalitesi ile doğru orantılıdır. Sosyal Etkinlik Merkezimiz, açacağımız kreşler, eğitici kadromuz ve öğrencilere sunduğumuz teknolojik destekler, daha aydınlık yarınlar yaratmak adına son derece önemli. 2,5 yılda, Bayraklı’da, eğitimde sosyal adaleti yarattık. Eğitimi gerçek anlamda ‘millileştirdiğimizde’ aydınlık yarınlara kavuşacağız” dedi

Sandal: Eğitimde sosyal adaleti yarattık
25 Kasım 2021 Perşembe 11:17

Bayraklı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, ilçenin farklı okullarında görev yapan bine yakın öğretmenle kutlama yemeğinde buluştu. Bayraklı Havuz Tesisleri’ndeki etkinliğe Başkan Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, öğretmenler, okul müdürleri, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yemek sırasında, Bayraklı Belediyesi’nin eğitim öğretim çalışmalarını içeren tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi. Bayraklı Halk Müziği Orkestrası da etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı.

“HEDEF DAHA AYDINLIK NESİLLER”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Biz öğretmenler ‘işe gidiyoruz’ demeyiz, ‘okula gidiyoruz’ deriz. Diğer mesleklerden farkımız budur. Öğretmenlik kutsal bir meslektir ancak mesleki şartlarının bu değerlerden uzak olduğunu üzülerek görüyoruz. Eğitimi gerçek anlamda ‘millileştirdiğimizde’ hem eğitmen hem de eğitim kalitemizin artacağını göreceğiz. Biz Bayraklı’da bunu başardık ve eğitimde sosyal adaleti sağladık. Sosyal Etkinlik Merkezimiz, açacağımız kreşler, eğitici kadromuz, öğrencilere teknolojik desteklerimiz tek bir hedef doğrultusundadır. O hedef aydınlık nesilleri yaratma hedefidir.‘Bayraklı’da kimse yatağa aç girmeyecek ve hiçbir çocuk maddi imkansızlıklar yüzünden eğitimine ara vermeyecek’ sözümüz var. Bu sözümüzü yerine getiremezsek vebali hepimizin üzerinedir” dedi.

Etiketler; #öğretmenler günü #bayraklı belediyesi #Serdar Sandal
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