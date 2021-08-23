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Sarnıç'ta rayiç bedel tepkisi: Böyle çifte standart olmaz!

Sarnıç Fatih Mahallesi'ndeki hazine arazilerinin satışı için Milli Emlak Müdürlüğü'nün belirlediği 2 bin liraya ulaşan metrekare fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Başkan Arda, tüm mahallenin rezerv alanı ilan edilerek rayiçlerin düşürülmesini önerdi

Sarnıç'ta rayiç bedel tepkisi: Böyle çifte standart olmaz!
23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:08

Sarnıç Fatih Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlarla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tapu sorunu ve rayiç bedeller konusundaki gelişmelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi.  Belediye başkan yardımcıları Necati Kırmaz, İzel Zenginobuz Derinsu, bürokratların ve muhtarların da yer aldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, Fatih Mahallesi'nde rezerv alan olarak belirlenen yerlerdeki arsaların rayiç bedelinin 700 liraya kadar düşürüldüğünü söyledi.

Belediye olarak pay istemiyorum

"Fatih Mahallemizdeki arsalar için Milli Emlak Müdürlüğü'nün belirlediği 2 bin liraya ulaşan rayiç bedellere karşı verdiğimiz mücadele sonucunda, rezerv alanda kalan arsaların metrekare fiyatları 700 liraya kadar düştü" diyen Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü: "2000 yılından önce yapılan yaklaşık 650 yapıyla ilgili 4706 sayılı yasa gereği Gaziemir Belediyesi tüm çalışmalarını yapıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletmiş durumda. Bu yasaya tabi olan evlerin tapularını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziemir Belediyesi'ne devretmesi gerekiyor. Ancak bize devredilmiş bir şey yok. 650 tapunun bize devrini bekliyoruz. Bize devri yapıldıktan sonra satışını yapacağız ancak o parayı biz almayacağız. Yasaya göre Gaziemir Belediyesi yapacağı hizmetler karşılığında belli bir pay alacak. Bu mahallemize yol, kanalizasyon yapılmış, su gelmiş. Ben o satışlardan bize gelecek payı istemiyorum. Yeter ki sizden az para alsınlar. Sadece 38 parsel değil, tüm mahalle rezerv alanı ilan edilsin daha düşük fiyatlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yerleri sizlere satsın.İsteğimiz bu kadar masum ve net."

Çifte standart var

Aynı bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 225 liraya sattığı araziyi bir sokak ötede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 bin liraya sattığını, bunun çifte standart olduğunu vurgulayan Başkan Arda, "Orman arazisi nasıl 225 liraya satılıyorsa sizin arazilerinizi de aynı fiyata düşürsünler. Neden aynı devlette iki farklı bakanlık farklı fiyat uyguluyor. Bunu çözecek olan siyasi irade. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nasıl ki orman vasfını yitirmiş 2B arazileriyle ilgili de 'yarı yarıya satılır' diye karar çıkarmışsa,  Tarım ve Orman Bakanlığı arazilerini 225 liraya satıyorsa burayla ilgili bir karar çıkarabilir. Orası da Sarnıç'ın toprağı burası da Sarnıç. Böyle çifte standart olmaz. Sorun çözülene kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Etiketler; #gaziemir belediyesi #sarnıç #Halil Arda #fatih mahallesi
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