Seferihisar'da 100 kadına 1000 kovan

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı'nın girişimleri ile gerçekleştirilen proje kapsamında hem Seferihisar'da arıcılık artacak, hem de Türkiye’ye örnek olacak bir model ile dezavantajlı kadınlar kazanacak

İzmir'in Seferihisar ilçesinde arıcılık ve kadın istihdamı için büyük bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kavakdere Baraj Gölü etrafındaki yaklaşık 4 kilometrelik kıyı şeridine 42 bin adet fidan dikilerek oluşturulan bal ormanının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayelerinde dezavantajlı 100 kadına 1000 arı kovanı dağıtıldı. Bakanlıkların katkılarıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında Seferihisar'da hem arıcılığın hem de kadınların kazanacağını dile getiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Üreten dezavantajlı kadınlarımız, kazanan Seferihisar’ımız olacak" dedi.

BAL ORMANI OLUŞTURULDU

İzmir’de arıların bal üretiminin rahatlıkla gerçekleştirebilmesi için geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen bal orman projesi kapsamında 42 bin fidan toprakla buluştu. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kavakdere Baraj Gölü etrafında arıcılık ve ormancılığın aynı anda üretime dönüşmesine yönelik yapılan çalışmalar ile bölgede bal üretimini ve kalitesini arttıracak nektar ve polenleri barındıran lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, akasya gibi endemik ve aromatik 42 bin fidan dikildi.

100 KADINA 1000 KOVAN

Bal ormanı tohumları atılmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu’nun destekleriyle “100 Kadına 1000 Kovan” hibe edildi. Dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik hazırlanan "100 kadına, 1000 Kovan Projesi", arıcılığı güçlendirecek, bal üretimini artıracak ve aynı zamanda dezavantajlı kadınlara istihdam sağlayacak. Proje kadınların ekonomik olarak kalkınmasına, kendi ayakları üzerinde durmalarına da somut katkılar sunacak.

ÜRETEN KADINLAR, KAZANAN SEFERİHİSAR OLACAK

Birbirini takip eden bu iki projenin Seferihisar için can suyu olduğuna değinen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde temelleri atıldı. Aynı zamanda Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu ve Aslıhan Arıcılık’ın ciddi katkılarıyla ve ilçe başkanlığımız öncülüğünde hayata geçirilen bu projeye, başta AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Cemal Bekle olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Aylardır bölgenin hazırlanmasına katkı sunan Orman Personeline ayrıca teşekkür ediyorum. Bu zincir proje Seferihisar'ımız ve Seferihisar'ımızın kadınları için çok önemli. Üreten kadınlarımız, kazanan Seferihisar’ımız olacak" dedi.

İMECE USULÜ BİR PROJE

Projenin, 850 ilçe ve 81 ilde imece usulü, gönüllülük esasına dayanan bir sivil toplum hareketi olduğunu söyleyen Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Burada da 51 teşkilatımızın tamamen gönüllülük esasına dayalı şekilde, arılı kovan, arı ve malzemeleri topladık. Projeyi sonuna kadar takip edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise yaptığı konuşmada, "Merkezine kadını oturtmuş, merkezinde kadın olan bir proje. Rabbimin izniyle burada tamamen iyi niyetlerle başlamış bu proje Türkiye’de bir çok projenin de gelişmesine vesile olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dezavantajlı kadınlar arıcılık konusundaki ilk derslerini kovanların başında aldı. Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti İzmir İl Yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.