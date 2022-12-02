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Seferihisar'da köpeği yakarak öldürmüştü. Suçunu inkar etti ama...

Seferihisar'da köpeği yakarak öldürmüştü. Suçunu inkar etti ama...
02 Aralık 2022 Cuma 11:18

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 'Şila' isimli 2,5 yaşındaki 'Pitbull' cinsi köpeğin, kulübesinin ateşe vererek öldürülmesiyle ilgili 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı duruşmada "Olay yerinin yakınındaydım. Ancak, köpeği ben öldürmedim" diyen Ömer Faruk Baki'nin (38), tanık olarak dinlenen arkadaşı, sanığın köpeği öldürdüğünü kendisine anlattığını söyledi. Hakim, Baki'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
 

Olay, 11 Ekim'de, Turabiye Mahallesi Necat Hepkon Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Pınar'ın sahibi olduğu Pitbull cinsi 'Şila' isimli dişi köpek, eve 10 metre mesafedeki yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken yanıcı madde dökülerek yakıldı. Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla bu anları görüntüledi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmada, yangını çıkaran şüphelinin, Ömer Faruk Baki olduğu belirlendi. 13 Ekim'de gözaltına alınan, ifadesinde suçlamaları reddeden Baki, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yürütülen soruşturmanın ardından Ömer Faruk Baki hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Baki'nin, Furkan Pınar'a ait Pitbull cinsi köpeği kasten öldürdüğü, aynı şekilde köpek kulübesini de yakarak zarar verip, kullanılamaz hale getirdiği belirtildi. Baki'nin 'başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Baki'nin bu suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın 1 kat artırılması talep edildi. Baki'nin 6 yıla kadar hapisle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Ömer Faruk Baki, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık ve müşteki avukatları ile hayvansever derneklerinin temsilcileri de duruşmadaki yerlerini aldı. İzmir ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu avukatları ve Seferihisar Hayvan ve Doğa Dostları Derneği (SEHAYDER) duruşmada müdahillik taleplerini iletti.
 

'OLAY YERİNİN YAKININDAYDIM AMA BEN ÖLDÜRMEDİM'
 

Sanık Baki, duruşmadaki ifadesinde, "Olay yeri yakınındaydım. Ancak köpeği ben öldürmedim. İddiaları reddediyorum" deyip, tahliyesini istedi.

Tanık olarak dinlenen M.E. ise ifadesinde, Baki'nin arkadaşı olduğunu belirtip, "Köpeği öldürdüğünü bana anlattı" diye konuştu.

Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, Baki'nin tahliye talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesi ve sonrası hayvanseverler, adliye önünde olaya tepki gösterip hayvanlara yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seferihisar #köpek #pitbull
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