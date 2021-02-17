Seferihisar'da online sipariş hareketi: Yiyin Gari

Seferihisar'da paket servis yapan işyerleri, gıda satan marketler, belediyenin hazırladığı "Yiyin Gari" uygulamasında toplanıyor. Seferihisar Belediyesi’nin geliştirdiği uygulamada yer alacak esnaf bu hizmet için herhangi bir komisyon da ödemeyecek. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, esnafa destek hareketi kapsamında başlattıkları bu projeyi başarılı bir şekilde uygulayarak Türkiye'ye model olmasını amaçladıklarını belirtti

Seferihisar Belediyesi’nin pandemi sürecinde zor bir dönemden geçen paket servis ile hizmetlerine devam eden esnaf için hazırladığı online yemek sipariş uygulaması “Yiyin Gari" projesini hayata geçti. Belediye geliştirdiği online yemek sipariş mobil uygulaması ile tüm işyerlerini aynı platformda buluşturulurken zincir sanal marketlere karşı yerel esnafın rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor.



Market alışverişleri için de “YİYİN GARİ”



“YİYİN GARİ” uygulaması yalnızca yemek sipariş imkanı değil market ihtiyaçları için de hizmet veriyor. Halk Market başta olmak üzere yerel market ve bakkallardan karşılanabilecek tüm ihtiyaçlar için “YİYİN GARİ” uygulamasında market alışverişi seçeneği tercih edilerek sipariş verilebiliyor.



Esnaf bilgilendirme toplantısı yapıldı



Proje, pilot bölge ve müşteri kitlesiyle hizmete başladı. Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan esnaf bilgilendirme toplantısında, gıda marketleri 1 Mart 2021'de, Yemek siparişi işletmeleri 15 Mart 2021'de, evlere kurye ile hizmet vermek isteyen diğer işletmeler sisteme 1 Nisan 2021'de dahil edileceği belirtildi.





“YİYİN GARİ” nasıl kullanılır?



“YİYİN GARİ” uygulaması AppStore, Google Play'den iPhone, Android telefonlara ücretsiz olarak indirilebilecek. Uygulamayı indirdikten sonra GSM numarası ve diğer gerekli kayıt bilgileri girildikten sonra sipariş verilebiliyor. Uygulamayı açtıktan sonra teslimat adresi seçimi, istenen ürünlerin sepete eklenmesi ve tercih edilen ödeme yönetimi seçimi sırasıyla siparişler işleme konuluyor. Siparişin onaylanmasının ardından işletmelerin kuryeleri tarafından alıcıya ulaştırılıyor.



Başkan Yetişkin; "Örnek model olacak"



Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, esnafa destek hareketi kapsamında başlattıkları bu projeyi başarılı bir şekilde uygulayarak Türkiye'ye model olmasını amaçladıklarını belirtti. Başkan Yetişkin; "Pandemi sürecinde birçok işyeri kapalı durumda. Yeme-içme hizmeti veren esnafımız da sadece paket servis hizmeti verebiliyor. Tüm bu işyerlerinin hepsini bir arada görmek ve seçebilmek mümkün değil. Biz hem vatandaşlarımızın tüm yemek alternatiflerini bir arada görmesini sağlıyoruz hem de bu hizmeti esnafımıza komisyonsuz vererek bu zor günlerde katkı sağlıyoruz. İlçemizin yerleşik nüfusuna ek günübirlik ziyaretçi de çok alan bir konumda. Tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı şekilde tüm alternatifleri bir araya topladık. Bunu belediye olarak biz sağlıyoruz ve bu aracılığı benzer örneklerinden farklı olarak komisyonsuz olarak yapıyoruz. İşte bu noktanın yaygınlaşması için çaba sarf edip uygulamamızı Türkiye'ye model olarak göstereceğiz. Tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum ve vatandaşlarımıza 'yiyin gari' diyorum" dedi.